Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une soixantaine de retraités de l’hôpital-Ehpad Étienne-Rivié autour d’une bonne table

Récemment, s’est déroulé le désormais traditionnel repas des retraités de l’hôpital-Ehpad Etienne-Rivié. Ils étaient une soixantaine à avoir répondu présent au point de rendez-vous désormais habituel, la salle de la cascade. Les anciens retraités ont accueilli les nouveaux dans une joyeuse et fraternelle ambiance, autour d’un apéritif servi dans la salle car, le temps maussade ne permettait pas que ces retrouvailles se déroulent à l’extérieur. Néanmoins, chacun a eu le loisir de prendre des nouvelles de leurs anciens collègues, avant que tout le monde s’installe à table pour déguster un repas concocté et servi par l’équipe du restaurant du moulin d’Alexandre de Sainte-Eulalie-d’Olt. Certains d’entre eux n’ont pas hésité à venir de loin. Certains ayant eu des empêchements ont adressé leurs amitiés et ont promis que l’année prochaine, ils se retrouveraient parmi eux. Geneviève et Maryline, les organisatrices, sont remerciées.