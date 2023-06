CARTE. Orages : 34 départements encore en vigilance jaune, une partie de l'Occitanie épargnée, ce jeudi

Le sud de la France va encore être marqué par une importante vague de vigilance jaune, face aux orages, jeudi 1er juin 2023. Selon Météo France, une partie de l'Occitanie devra surveiller le phénomène de près.

La vigilance jaune orages a accompagné une grande partie de la France durant la fin du mois de mai. Le passage en juin ne semble pas avoir calmé ses ardeurs : elle sera encore active, dans 34 départements du pays, en ce premier jour du sixième mois de l'année 2023.

34 départements

Les territoires concernés par cette vigilance sont, encore une fois, situés dans une large partie sud de la France. La démarcation commence à partir de la Gironde, et dans une ligne allant jusqu'aux Hautes-Alpes, exceptés six départements, selon Météo France : le Lot-et-Garonne, la Dordogne, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron.

34 départements sont en vigilance jaune orages, pour la journée du jeudi 1er juin. Météo France - Capture d'écran

Et en Occitanie ?

L'alerte sera essentiellement active durant l'après-midi et jusqu'en soirée, dans la région Occitanie. Dix départements seront, en tout, concernés. Voici qui, et quand :

Pyrénées-Orientales : de 11 heures à 20 heures

Lozère : de 12 heures à 22 heures

Hérault : de 13 heures à 20 heures

Gard : de 13 heures à 22 heures

Aveyron et Lot : de 14 heures à 23 heures

Hautes-Pyrénées : de 16 heures à 21 heures

Gers, Haute-Garonne et Ariège : de 17 heures à 21 heures