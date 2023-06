C'est quoi, ce chantier "pop" qu'Enedis a mené à Villeneuve-d'Aveyron ?

Cette rénovation de 11 km de lignes à haute tension est aussi l'occasion d'apprendre.

Le parking de la salle des fêtes de Villeneuve a récemment pris des couleurs inhabituelles. En effet, un grand nombre de véhicules bleus d’Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, étaient rassemblés sur place. Le centre socioculturel devenait alors un lieu stratégique pour les 44 techniciens mobilisés afin d’intervenir sur 11 km de ligne à haute tension 20 000V de la commune.

Un chantier, c'est aussi une école

Ce chantier, sur lequel 12 équipes issues de 5 départements intervenaient, n’était pas ordinaire. Enedis avait fait le choix de le convertir en chantier Pop (Professionnalisation opérationnel et de partage) pour la transmission des savoirs et des compétences. Ces lieux pédagogiques permettent ainsi aux jeunes techniciens de mettre en pratique leurs savoirs et, surtout, d’apprendre en situation réelle avec du personnel expérimenté. Une des principales missions de ce type de chantier-école est aussi de susciter les vocations. À cette occasion, des visites étaient organisées pour la découverte de ces métiers spécifiques. Deux classes du lycée Monteils de Rodez avaient répondu à l’invitation, mais aussi des élus, des représentants du Sieda, des membres de la direction Enedis, des médecins du travail.

\ud83d\udea7 Chantier POP (Professionalisation Opérationnel et de Partage) en cours par @enedis_pyr_N sur plusieurs jours à Villeneuve d'#Aveyron avec la présence ce matin des terminales MELEC du @LyceeMonteil de Rodez.#Qualitédefourniture #Professionnalisation #Chantierécole pic.twitter.com/1GTjmcbSe7 — Enedis Nord Midi-Pyrénées (@enedis_pyr_N) May 24, 2023

49 offres d'emploi

Concrètement, il s’agissait de changer les éléments défectueux de la ligne, en l’occurrence un interrupteur de 100 kg, à une dizaine de mètres de hauteur. L’occasion pour les responsables d’Enedis de rappeler que plusieurs postes sont à pourvoir. Pas moins de 49 offres d’emploi en alternance sont actuellement proposées en Nord Pyrénées, dont 6 pour le département de l’Aveyron. Pour les jeunes qui auraient envie de se lancer dans ces métiers en alternance, on peut postuler sur le site internet www.enedis.fr/emploi