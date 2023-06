Rodez. Dans les coulisses de la cuisine centrale municipale

Envie de comprendre les coulisses d’une cuisine qui fournit les écoles ruthénoises ? Une journée portes ouvertes de la cuisine centrale est alors organisée, demain, de 8 h 30 à 11 h 30, par la mairie, représentée par Frédéric Rubio, adjoint au maire, et Hélian Cavalier, directeur de celle-ci.

"À travers cet évènement, on veut expliquer aux Ruthénois, aux parents, aux élèves et aux professeurs, l’organisation de la cuisine à travers l’hygiène, la traçabilité des produits utilisés, l’élaboration des menus, les recommandations des ministères, la liaison froide, les investissements, les règles que l’on doit respecter. On veut montrer qu’il n’y a pas seulement de l’assemblage mais de la qualité alimentaire", explique Frédéric Rubio.

En fabriquant près de 1 200 repas par jour, les professionnels restent attachés au fait maison, au bio, au local et à la viande aveyronnaise. "On est équipé pour faire du bon travail", rassure Frédéric Rubio. Assister aux portes ouvertes, c’est découvrir mais également participer au changement de nom de la cuisine centrale ! Quatre propositions : "ma cantine ruthénoise", "la marmite ruthénoise", "ma cuisine locale" ou bien "cuisine gourmande municipale".