Onet-le-Château. Enduro et VTT au menu de ce week-end

Tandis que Baptiste et Quentin, deux pilotes enduro de Vélo 2000 Onet, participaient à l’enduro organisé par le Vélo Club du Thoré

à Albine (81), où de très belles spéciales les attendaient et au bout du compte, une 20e place cadet pour Quentin et une 23e pour Baptiste, les plus jeunes de l’école de VTT se sont retrouvés

à Ampiac avec Virginie, Sébastien et Christophe.

L’objectif du jour : du technique, du technique et encore

du technique ! Les pentes au-dessus de l’Aveyron se prêtent très bien à ce genre d’exercice. Il fallait du grip pour s’élancer dans

les devers, marches et autres dalles. Mais aussi être en confiance. Sûr que les pilotes étaient bien encadrés et conseillés avec les trois entraîneurs et donc, les progrès sont visibles.