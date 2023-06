Épidémiologie, prise en charge, actions : les semaines de la santé sexuelle en Occitanie sont lancées

Les semaines nationales de la santé sexuelle sont lancées : en Occitanie, elles battent leur plein du 1er au 15 juin. L'Agence Régionale de Santé a fait un point d'étape, ce jeudi, sur la situation en région.

Le coup d'envoi des semaines nationales de la santé sexuelle est donné en Occitanie. Du 1er au 15 juin, sensibilisation et échange sont ouverts, et chapeautés par l'Agence Régionale de Santé.

Quels sont les chiffres-clés ?

Dans un point réalisé ce jeudi 1er juin, l'ARS a dévoilé plusieurs chiffres-clés concernant la santé sexuelle dans la région. Elle s'est concentrée sur plusieurs Infections Sexuellement Transmissibles (IST). En Occitanie, concernant le VIH, elle a noté une "relative stabilité du nombre de sérologies positives entre 2020 et 2021 (+ 2 %), après avoir baissé entre 2019 et 2020".

L'Agence s'est étalée sur le virus du Sida, et a dévoilé le nombre de sérologies VIH positives pour 1 000 sérologies effectuées en 2021. Avec un chiffre de 0,9, l'Occitanie est légèrement en dessous de la moyenne de la Métropole, hors Île-de-France, qui est de 1,1. La donnée, qui avait augmenté entre 2010 et 2017, où elle était passée de 1,2 à 1,6 dans la région, continue donc de diminuer.

Sur les IST bactériennes, l'Agence note "une augmentation du taux de diagnostic des infections à Chlamydia trachomatis" en 2021, et une "augmentation des diagnostics d'infection à gonocoque", lors de la même année. L'ARS note aussi "une augmentation modérée des syphilis récentes".

D'autres sujets suivis de près

Durant sa prise de parole, l'Agence Régionale de Santé a passé en revue d'autres sujets, qu'elle suit de près sur le territoire occitan. Elle a évoqué la Variole du singe, en notant "une émergence de ce virus au niveau national et régional en 2022, ayant nécessité des actions de prévention et de promotion de la vaccination auprès notamment de populations considérées à risques". L'ARS entend poursuivre la cadence en 2023, avec une "poursuite de ces interventions mobilisant professionnels de santé et acteurs associatifs".

Ce que l'ARS appelle la PrEP, à savoir Prophylaxie Pré-Exposition, a également été mentionnée, avec 4 265 suivis qui constituent un motif de consultation dans un CeGIDD (Centre Gratuit d'information, de Dépistage et de Diagnostic).

Enfin, "la pratique du 'chemsex' chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes est présente en région Occitanie", rapporte l'ARS, qui fait état d'un "engagement fort des acteurs de terrain pour aller au plus près de ces publics et les prendre en charge".

Sensibilisation dès le plus jeune âge

Dans son point, l'Agence Régionale de Santé se tourne vers les plus jeunes : elle insiste sur les notions de comportement, de consentement et d'écoute. "Il n'est pas toujours simple de dire clairement ce que l'on désire. Gêne, peur, hésitation... de nombreuses raisons peuvent empêcher d'exprimer clairement son choix. Cela ne doit en rien altérer la notion de consentement : elle est essentielle à une sexualité épanouie", martèle l'ARS.

Quatre thématiques essentielles

Durant les 15 jours, quatre thématiques constitueront donc les piliers de ces semaines de la santé sexuelle, en Occitanie :

grossesses non prévues et contraception

prévention infectieuse

violences et consentement

dysfonctions sexuelles

De nombreuses actions de prévention et des lieux de dépistage se mettent au diapason, durant ces 15 jours, en Occitanie. L'ARS en a dévoilé les détails sur ce lien.