Grève du 6 juin : les compagnies aériennes (déjà) interpellées par la direction générale de l'Aviation civile

En marge de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, prévue le mardi 6 juin 2023, la direction générale de l'Aviation civile s'est adressée aux compagnies aériennes.

La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites doit animer la France, mardi 6 juin 2023. La direction générale de l'Aviation civile a d'ores et déjà lancé un appel aux compagnies aériennes, ce jeudi 1er juin 2023.

À Paris-Orly...

La DCAG a demandé jeudi aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols au départ de l'aéroport Paris-Orly mardi prochain après le dépôt d'un préavis de grève par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens.

... comme dans de nombreux aéroports

Elle a aussi demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 20% sur les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. En dépit de ces mesures, la DGAC met en garde sur de possibles perturbations et retards et "invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage".

"Pas un baroud d'honneur"

En Aveyron, l'intersyndicale s'est exprimée quelques jours avant ce 14e jour de mobilisation, expliquant qu'il ne s'agira pas "d'un baroud d'honneur". Pour rappel, la réforme des retraites a été validée par le Conseil constitutionnel et promulguée les vendredi 14 et samedi 15 avril, après qu'Elisabeth Borne ait eu recours au 49.3.