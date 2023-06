Villefranche-de-Rouergue. Journée portes ouvertes pour la fête du tennis

Le tournoi de Roland Garros est actuellement dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Capitale mondiale du tennis, durant une quinzaine, il offre à tous les sportifs du beau spectacle, souvent assorti de suspense et d’émotion.

À cette occasion, le club de tennis de Villefranche, comme de nombreux autres clubs F.F.T, dans toute la France, ouvre ses portes à tous, ce samedi 3 juin, dans le cadre de l’opération baptisée "la fête du tennis".

Une période estivale propice

Au programme : des animations découvertes, des jeux, des moments d’échanges et de convivialité – goûter – et plein d’autres surprises. Vous n’avez pas de raquettes ? Aucun problème, le club met à votre disposition du matériel (raquettes, balles). Cette journée est ouverte à tous, petits et grands.

La période estivale est propice pour venir, dans le cadre apaisant de Laurière, découvrir les pratiques de Tennis club Villefranchois : l’accès au club avec une pratique libre sur les courts plein air et couverts durant ces trois prochains mois à un tarif avantageux, l’offre "Jeune spéciale été", la carte d’été libre, la carte d’été famille, la location horaire, les offres sont attractives et à destination de tous les publics.

Le club fait découvrir le tennis aux jeunes

Les élèves de l’école de la Chartreuse se sont initiés au tennis ce mois de mai. Mathieu, le moniteur du TCV, s’est rendu à plusieurs reprises dans ce groupe scolaire de la ville faire découvrir le tennis aux jeunes.

Ils étaient réunis samedi dernier sur les courts du club à Laurière avec d’autres jeunes de l’école de tennis dans le cadre d’une animation.

Cette initiative de tennis à l’école devrait se poursuivre ces prochaines semaines dans un autre établissement scolaire de la ville. De plus, samedi dernier se déroulait également à Laurière un TMC pour les 8/10 ans garçons qui a vu la victoire finale d’un jeune lotois de Jussac.