Onet-le-Château. Les adhérents de la Fnaca en balade chez "les Marmots"

Pour sa sortie de printemps, la section castonétoise de la Fnaca a pris la direction du soleil levant. Dernièrement, 47 adhérents ou sympathisants étaient au rendez-vous sur le parking de l’Athyrium. Confortablement installés dans le car de leur prestataire habituel Ségala Cars, ils se sont dirigés vers la première étape, la Miellerie du Val de Serre à Pierrefiche. Un accueil sympathique par le maître des lieux qui, avec l’appui d’un diaporama, leur a permis de découvrir le monde merveilleux des abeilles, ainsi que la richesse qu’elles produisent, le tout argumenté par un passionné. S’en est suivie une démonstration sur la fabrication du miel et pour terminer une dégustation pour tous et des emplettes pour certains. Après cette matinée studieuse, une pause gastronomique s’imposait et c’est vers Vimenet qu’ils se sont dirigés. Un peu de temps libre avant de passer à table leur a permis de déambuler au cœur de ce village médiéval très riche par son histoire. À l’heure venue, chacun a trouvé place dans le sympathique cadre du restaurant "Chez le berger", où un accueil chaleureux leur a été réservé, comme le soulignera leur président, insistant aussi sur le plaisir des retrouvailles. Quant à la suite, la notation de cette étape mérite un XXL de l’apéritif au dessert, sans oublier le service, tout fut un vrai régal ! Pour conclure le traditionnel "Algérie" a été entonné par l’incontournable Yvon. L’étape suivante les a conduits à Sainte-Eulalie chez les "Encaulats" où ils étaient attendus par une guide. Son accompagnement a permis de découvrir ce riche patrimoine agrémenté par ces balcons fleuris et ses anciennes bâtisses aux colombages bien entretenus, mais aussi l’atelier de Yann le souffleur de verre, un artiste et surtout un passionné, dont la démonstration a été appréciée de tous. C’est ainsi que s’est terminée cette belle journée faite de bonne humeur et du plaisir de se retrouver et agrémentée par une météo exceptionnelle, qui en appelle d’autres…