Onet-le-Château. Les inscriptions sont ouvertes pour les vacances d’été à la MJC

Cet été, la MJC accueillera les jeunes de 11 à 17 ans, du 10 juillet au 1er septembre, au local jeune "Mix’Art" de 8 h 30 à 18 heures.

Des activités seront proposées du lundi au vendredi : activités sportives (golf, futsal, boxe, judo, bowling, équitation…) sorties au bord de l’eau (lac de la Cisba, aqualand, lac de Pareloup…), actions citoyennes (handisport…), grands jeux (accro-park, trampoline, chasse aux trésors, jeu de piste…), sortie (Albi, Montpellier, Walibi…), etc.

Chacun(e) est libre de s’inscrire sur les activités qu’il/elle souhaite dans la limite des places disponibles. Les inscriptions se font exclusivement à la journée. Le programme complet est disponible sur le site de la MJC.

Quatre séjours également prévus sur cette période

- Un séjour nautique, du 17 au 21 juillet.

Les jeunes largueront les amarres en Côte Basque ! Ils seront logés au Camping Arena (3 étoiles) au cœur de Saint-Jean-de-Luz. Ce séjour propose une escapade sportive, culturelle et ludique. D’Espelette à Bilbao, ils découvriront traditions et paysages de cette belle région, sans oublier une initiation au surf, et une incursion en Espagne (musée Guggenheim).

- Un séjour montagne, du 24 au 28 juillet, à Bagnères-de-Luchon. Au cœur des Pyrénées (Moustajon), ce séjour propose une découverte de la montagne et de ses activités estivales. Randonnée en forêt, aquaparc, baignade et pédalo sur le lac de Loudenvielle et visite des thermes de Luchon, en seront les principales activités entre air frais et sensations fortes…

- Un séjour Montagne, du 7 au 11 août à Marseille. Ce séjour propose de prendre la direction de Marseille et d’y découvrir le patrimoine unique de la cité phocéenne et ses alentours : balade sur le Vieux port, randonnée dans les Calanques, visite du stade Vélodrome et du Château d’If sont autant d’activités et découvertes qui attendent les participants, entre soleil et convivialité.

- Et un séjour nature, du 21 au 25 août, dans le Lot. En plein cœur de la vallée du Lot, ce séjour nature propose de découvrir tout le patrimoine culturel et historique de cette région et profiter d’activités telles que le canoë et l’escalade, de visiter le célèbre Gouffre de Padirac et le si particulier village de Rocamadour perché sur sa falaise…

Renseignements et inscriptions

Pour toutes informations et inscriptions, vous pouvez contacter Samuel au 06 70 66 52 85 ou Valentin au 06 72 22 56 19

Par mail : studio-mjc@onet-le-chateau.fr ou jeunesse-mjc@onet-le-chateau.fr ou rendez-vous ce samedi 3 juin de 9 heures à midi, à la MJC.