Espalion. Luxy et Rose Sophie ou l’ode à la thérapie sensuelle

Luxy Dark et Rose Sophie dédicaçaient leur ouvrage à Espalion, à l’invitation de Béatrice Crozat de la bouquinerie de la rue Droite.

Luxy en est à son deuxième ouvrage. C’est une artiste qui conjugue le talent au pluriel. De la peinture à la danse orientale en passant par l’écriture ou le chant, elle cherche sans cesse à sublimer les émotions. Son premier ouvrage "Emotigraffs" se situait déjà entre douceur, violence et sensualité : Une invitation à la découverte d’une part de soi-même oubliée.

Au hasard d’un stage d’écriture RAP, il y a quatre ans, elle a rencontré Rose Sophie, passionnée elle aussi d’écriture, de compositions musicales, de chant, de photographie… Ces deux "touche-à-tout" se sont bien trouvées et construisent depuis ce temps une belle histoire d’amitié.

Quand ce projet de deuxième ouvrage s’est fait jour, c’est tout naturellement que Rose Sophie a proposé d’illustrer le livre de quelques photographies de Luxy en danseuse orientale, une ode à la divine féminité, comme l’a écrit Paul Tojean dans sa belle préface. "Thérapie sensuelle" se veut un hommage à la sensualité, un hymne à la joie, une caresse qui fait du bien, un déménagement intérieur vers le monde magique de tous les possibles…

C’est une pause, une respiration dans cette vie de plus en plus trépidante. "Et si la sensualité était la clef du bonheur ?" Cette question, Luxy Dark y répond bien entendu par l’affirmation au travers de la douceur de ses poèmes, un jardin poétique où il fait bon se promener, se retrouver, se libérer des tabous. Malice et érotisme éclosent au hasard des allées pour parfaire cette pause bienfaitrice. L’ouvrage est édité par les éditions Stellamaris et disponible à la bouquinerie de Béatrice Crozat, rue Droite.

Pour en savoir plus sur Luxy Dark : https ://luxydard.wixsite.com/artiste