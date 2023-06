Parcoursup : premières réponses ce jeudi, ce qu'il faut savoir sur les prochaines étapes

Quel est le calendrier ?

La prochaine étape dans le processus d’admission Parcoursup démarre à compter de ce 1er juin. Les 917 000 candidats vont découvrir, à partir de 19 heures, s'ils ont reçu des réponses favorables à leurs vœux de formations. La phase d'admission principale dure jusqu'au 13 juillet inclus. Puis, la phase d'admission complémentaire démarrera le 15 juin et se poursuivra jusqu'au 12 septembre prochain inclus. Quand l’heure fatidique sera arrivée, les lycées pourront potentiellement recevoir quatre réponses : "oui", "oui si", "en attente" et "non".

Quelle différence entre un "oui et un "oui si ?

La réponse "oui" signifie que le candidat est admis dans la formation.

La réponse "oui-si" signifie que le candidat est accepté dans la formation à condition de suivre un parcours adapté à son profil. Il peut s'agit de remise à niveau, de soutien ou de tutorat. "Ces dispositifs de réussite sont une véritable opportunité: c'est une aide concrète pour vous donner les atouts nécessaires pour réussir dans la formation que vous avez choisie", souligne la foire aux questions de Parcoursup.

Dans le dossier, en face de "oui-si", le bouton "accompagnement proposé" permet de consulter la description du parcours proposé par la formation.

Quant à la réponse "non": le ou la candidate n'est pas classé dans la formation. Une notification est faite dans son dossier pour permettre de solliciter des explications sur la décision. Un recours est par ailleurs possible.

Que signifie "retenue sous réserve de contrat" ?

La réponse concerne exclusivement les candidats qui ont demandé des formations en apprentissage. En réalité, il s’agit d’une pré-proposition d’admission. Dans le cas où vous ne trouveriez pas de contrat en alternance avec une entreprise, vous ne pourrez pas procéder à votre inscription ni intégrer la formation.

Que signifie être sur la liste d'attente ?

La réponse "en attente" signifie que le candidat n'a pas encore de proposition d'admission. La position sur la liste d'attente est indiquée en face du vœu et évoluera en fonction des places qui se libèrent. Il est également possible de connaître sa position dans la liste d'attente, le nombre total de candidats dans la liste d'attente, le nombre de places dans la formation mais aussi la position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2022.

Que faire en cas d'absence de réponse ?

La dernière possibilité reste que vous n’ayez pas encore reçu de proposition d'admission. Mais n’ayez crainte ! Vos vœux se maintiennent automatiquement. De la même manière, il est aussi possible de renoncer à un vœu s'il ne vous intéresse plus. Dans le cas où l’un de vos vœux en liste d'attente obtiendrait une réponse positive, vous en serez informé par mail en temps réel, tout comme via l'application Parcoursup. Si vous décidez de valider ce vœu, il faut aussi penser à valider le maintien des autres vœux en attente. Dans le cas contraire, ils seront perdus.

Est-il possible de confirmer plusieurs réponses en même temps ?

Lorsque vous recevez plusieurs propositions d’admissions simultanément, vous ne pouvez en sélectionner qu’une seule. Malgré tout, même si vous prenez la décision de confirmer un vœu, vous avez toujours la possibilité de conserver vos vœux pour lesquels vous êtes placés sur liste d’attente.

Quels sont les délais de réponse à respecter ?

Les délais de réponse sont imposés dans la mesure où ils permettent de faire évoluer les listes d'attente sans laisser dans l’incertitude un certain nombre de candidats.

Pour rappel, vous pouvez donner une réponse pour les propositions reçues le 1er et 2 juin jusqu'au dimanche 4 juin à 23 h 59. Ensuite, concernant les propositions reçues le 3 juin, il est possible de donner sa réponse jusqu'au lundi 5 juin 23 h 59.

Enfin, vous aurez deux jours pour répondre aux propositions reçues entre le 4 juin et le 6 juillet 2023. Dans le cas où vous craindriez d’oublier vos impératifs, la date limite de réponse est toujours affichée en face de la proposition d'admission. Dernier détail : même pour les propositions d’admissions reçues qui ne vous intéressent pas, il vous faudra quand même adresser une réponse.

Quels sont les délais pour l'inscription administrative ?

Après les résultats du baccalauréat - c'est-à-dire le 4 juillet - dès qu'un candidat a accepté définitivement une formation, il doit effectuer son inscription administrative. Dernière étape avant la rentrée dans le supérieur.