Quilles de huit : à mi-saison, il pleut des incertitudes

Depuis la deuxième journée, la météo fait la loi sur les terrains de quilles. De quoi frustrer les joueuses et les joueurs, mais surtout compliquer l’organisation de la saison… comme en 2012.

Après deux semaines de pause, les quilleurs de huit (qualifiés) ont retrouvé les terrains dimanche 28 mai à Sébazac pour la finale de la coupe d’Occitanie. Une journée qui a contrasté avec la première partie de saison pour une raison simple mais essentielle : le soleil était de la partie. "On n’avait plus l’habitude", soufflaient plusieurs joueurs après les premiers duels. Chaleur, sueur, un brin de poussière… Des conditions de compétition que la discipline n’avait pas connues depuis l’été dernier. Si la première manche a pu se dérouler normalement, les trois qui ont suivi ont subi la pluie.

Certaines équipes n'ont joué qu'une fois pour l'instant

Si bien que certaines équipes, comme les quadrettes du district Aubrac Olt Viadène n’ont disputé qu’une seule manche pour l’instant. Car un vendredi a déjà été dédié aux rattrapages… mais il a aussi plu. Et l’Aveyron n’est pas le seul territoire impacté : à Paris, la quatrième manche n’a pu se tenir parce que les terrains étaient inondés et à Montpellier, une manche n’a pas été disputée à cause du vent, sans compter celles qui ont eu lieu sur terrains détrempés ou en luttant contre les rafales. "Rare aura été une saison aussi compliquée", remarque le Montpelliérain Cyril Gayraud.

Chaque printemps, le constat du peu de terrains couverts dans le département (près de 60, toutes structures confondues) revient sur le tapis, mais le besoin n’en a jamais été aussi criant que cette année. "Franchement, je commence ma dixième saison, et je n’ai jamais vu ça", reconnaît la Lucoise Ophélie Volte, qui, jouant chez les ados, a pu profiter de replis pour continuer dans son élan. Et il y a justement onze ans, le championnat connaissait son exercice le plus complexe à orchestrer.

Déjà en 2012, "quatre ou cinq manches à rattraper"

"Je me rappelle bien de 2012..." Une année qui a marqué Nadine Teulier, actuelle présidente du comité Aveyronnais, alors à la tête de l’instance sportive départementale, mais pas uniquement pour le centenaire des quilles. La météo capricieuse avait freiné la discipline du début à la fin du calendrier aveyronnais… et même jusqu’en août, quand Lunel a été sacré champion de France d’Excellence à l’intérieur du Trauc.

Le 5 août 2012, l'Excellence et l'Honneur ont terminé le championnat de France par équipes dans le Trauc. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

"On avait dû rattraper quatre ou cinq manches, se remémore Nadine Teulier en fouillant dans ses archives. Les filles avaient quasiment joué six manches sur huit dans un quillodrome et une manche seniors (hommes) avait été annulée." Dans la complexité d’organiser les rattrapages, l’objectif était simple : optimiser tous les terrains, même les couverts de quelques jeux et ceux dont l’éclairage n’était pas homologué pour les nocturnes."C'est là qu'on s'aperçoit qu'il manque des quillodromes... Et c’est à partir de cette saison-là que nous avons décidé de prévoir des dates de rattrapage dans le calendrier", ajoute-t-elle.

La saison 2012 a vu une météo très capricieuse, un peu comme le début de la saison 2023. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Un rendez-vous tel que celui de ce soir, éparpillé un peu partout dans le département, qui permettra de rattraper les manches 2, 3 et 4… s’il réussit à passer entre les gouttes. Tout comme la cinquième manche.