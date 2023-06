Villefranche-de-Rouergue. Rendez-vous aux jardins : au programme de la commune

Le jardin de Marie-Émilie et Roger Inocencio samedi et dimanche 15 h-18 h, chemin des Bédices. Le potager s’est réduit au fil des années, mais l’essentiel y est bien entretenu. Le jardin leur ressemble : il est discret et accueillant.

Le jardin de Monsieur Fraysse, samedi et dimanche 15 h-18 h, chemin des Bédices. Pendant une quinzaine d’années, cette parcelle, située en bordure de l’Aveyron, a permis à M. Fraysse de vendre des plants et des légumes sur les marchés.

Le jardin de l’Atelier Blanc, samedi et dimanche 14 h-19 h, chemin de la Rive Droite. Sur les berges de l’Aveyron, le jardin de l’Atelier Blanc est un lieu de surprises artistiques où se côtoient les monumentales d’Éric Gossec, de Damien Cabanes et de Didier Trenet auxquelles s’ajouteront deux séries d’œuvres de Lucie Delpérié autour du temps.

Le jardin de Sainte-Claire, samedi et dimanche 15 h-18 h,7 rue du Couvent Sainte-Claire. Suivez les panneaux du sentier botanique pour découvrir de nombreuses espèces de plantes et d’arbres.

L’Ort des Ruelles, samedi et dimanche 15 h-18 h, traverse des Ruelles. Dans cette parcelle, ancrée dans le quartier des Ruelles, propriété de la commune, on cultive fruits et légumes, mais aussi l’écoute, le partage, la solidarité, le lien social et la citoyenneté.

Le jardin de Serge Vial, samedi et dimanche 15 h-18 h, ruelle Jacquemond. À découvrir dans ce jardin, entretenu sans traitements chimiques, des variétés fruitières exemptes de maladie : asiminier, feijoa, plaqueminier, kiwi, pêcher de vigne…

Les jardins partagés du Tricot, samedi et dimanche 15 h-18 h, quartier du Tricot, à l’arrière des immeubles des Bleuets et des Capucines. Depuis l’été 2022, un second jardin a pris place derrière les immeubles du Tricot. Potagers, fleurs, refuges LPO, suivez les enfants et les familles pour découvrir ce véritable lieu d’échanges, d’apprentissages et de rencontres.