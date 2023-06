Villefranche-de-Rouergue. Une nouvelle trajectoire pour la bourse aux permis

Mise en place depuis 2016, la communauté de communes Ouest Aveyron a modifié les modalités de cette bourse, qui finance une partie du permis de conduire à des jeunes, en échange d’une mission de bénévolat.

Sept cents euros pour la conduite, en échange d’heures de bénévolat (35 à 70 heures), pour une structure d’intérêt public. C’est le dispositif "bourse au permis" mis en place par Ouest Aveyron, depuis 2016. Un partenariat qui s’adresse aux habitants des quartiers prioritaires de la Bastide et du Tricot. En 2017, il a été élargi à l’ensemble des demandeurs d’emploi du territoire.

50 résiliations

Problème, la communauté de communes est confrontée à un fort taux de décrochage des jeunes qui sont entrés dans ce dispositif. Depuis sa mise en place en 2016, la bourse a été attribuée à 97 personnes, dont 59 issus des quartiers prioritaires de la ville. Mais le bilan est moins satisfaisant : 37 permis obtenus, 50 résiliations (dont sept pour déménagements hors région), 10 dossiers en cours.

"L’efficacité du dispositif doit être améliorée, commente Suzette Clapie, chargée du projet à Ouest Aveyron. Il faut mettre en place un suivi personnalisé et un encadrement pour éviter ces décrochages. 30 % des bénéficiaires rencontrent des difficultés à obtenir le code." Plusieurs explications sont avancées : peur de l’examen, problèmes de compréhension, difficultés psychologiques, faible accompagnement des autos-écoles et fortes contraintes familiales.

18 bourses à venir

Village 12, l’association qui encadre cette bourse, a proposé la mise en place d’une action pour "sécuriser les parcours bourse au permis, avec un suivi individuel après obtention du code et des ateliers collectifs". Le formateur de l’association propose une meilleure coordination avec les autos-écoles. "Cette action a été retenue dans le cadre de l’appel à projet pour l’octroi de 18 bourses, pour un coût de 12 650 euros, indique Ouest Aveyron. L’action est cofinancée par l’État à hauteur de 3 000 euros et AOC pour 4 500 euros." Suite au vote des élus, ce niveau dispositif a été mis en place, avec un suivi plus personnalisé pour éviter les décrochages.

Pour vous inscrire au dispositif, rapprochez-vous de l’association Village 12. Un référent gère le projet.

