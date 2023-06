VIDEO. Mohamed Haouas condamné pour violences conjugales, les images de l'agression dévoilées

Le pilier du Montpellier Hérault Rugby, Mohamed Haouas, a été condamné à un an de prison pour avoir agressé sa femme. Les images, capturées par le centre commercial Polygone de la préfecture héraultaise, ont été dévoilées.

Vendredi 26 mai, le pilier du Montpellier Hérault Rugby, Mohamed Haouas, a agressé sa femme, dans un centre commercial de la ville dont il défend les couleurs sur les terrains de rugby. Les images de l'agression ont été dévoilées.

Plusieurs coups

La séquence, qui dure un peu plus d'une dizaine de secondes, est captée par les caméras de vidéosurveillance du Polygone, centre commercial de Montpellier. La femme du joueur se précipite à l'intérieur du bâtiment et regarde à plusieurs reprises derrière elle. Poursuivie par son conjoint, Mohamed Haouas, elle subit un premier coup à la jambe, quelques instants après avoir pénétré dans l'enceinte. Frappée ensuite au visage, elle est relevée de force par le joueur à la carrure plus qu'imposante, et ramenée à l'extérieur du bâtiment.

#Exclusif La video du 26 mai dernier qui accuse le pilier du XV de France, Mohamed Haouas, condamné à 1 an de prison pour violences conjugales. #Rugby #Haouas pic.twitter.com/ESWOujtLYa — M6info (@m6info) June 1, 2023

Jugé en comparution immédiate

Le pilier, qui a porté la tunique du XV de France à 16 reprises, a été jugé en comparution immédiate, mardi 30 mai, soit quatre jours après les faits. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, le joueur a tenté de justifier son geste en évoquant le fait d'avoir vu sa femme fumer sur son lieu de travail. "Elle ne m'a pas dit la vérité, c'est ça le problème. Je me suis dit : si elle peut me mentir pour la cigarette, elle peut mentir pour autre chose." Mohamed Haouas a admis s'être "emporté. Je m'en veux".

Condamné à un an de prison ferme, il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Dont une cette année, à 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour des braquages, en 2014. Des faits de violences en réunion sont aussi au coeur d'un jugement, rendu le 30 juin prochain. Le champion de France 2022 avec le MHR encourt jusqu'à 2 ans de prison avec sursis.

La porte de Clermont s'est fermée

En fin d'après-midi, mardi 30 mai 2023, le club de Clermont a réagi à son tour. Mohamed Haouas devait, en effet, rejoindre l'ASM dès la saison prochaine. Or ces événements ont eu raison de la suite de la carrière du pilier. "La justice vient de rendre sa décision dans l'affaire de 'violences conjugales' concernant Mohamed Haouas. Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club", a déclaré la maison auvergnate.