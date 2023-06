Naucelle. A la découverte du territoire…

Le Pays Ségali possède 5 ACM (Accueil Collectifs pour Mineurs), 3 sont gérés par l’EPCI, de Karine Clément (présidente du PSC), et Simon Worou (vice-président en charge de la petite enfance, enfance et jeunesse). Celui de Colombiès est sous la responsabilité de Familles rurales de Colombiès, Cassagnes-Bégonhès de la ligue de l’enseignement de l’Aveyron. Les inscriptions concernent le jeune public de 3 à 11 ans. Les inscriptions sont ouvertes et seront closes le 15 juin. La Bulle Verte, de Naucelle-Gare, sous la responsabilité de Mickaël Castellain, propose un programme très varié, il y en aura pour tous les goûts. L’équipe s’adapte au public avec de nombreux ateliers créatifs… Chaque année les retours sont excellents. Les jeux ne sont pas en reste, le sport non plus. Des randonnées seront mises en place à travers le Pays ségali et ses 23 communes, des créneaux sont aussi prévus à l’Espace aquatique. La découverte de ce territoire "sauvage de caractère" est une chance pour ce jeune public qui, très tôt, en sera imprégné. Pendant la période des vacances, l’ACM de la Bulle Verte est ouvert du lundi au vendredi sans discontinuité de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi, 3 animatrices : Gladys, Gwendoline et Madison.

La fermeture estivale est prévue du 1er au 16 août, mais les activités sont possibles sur un autre ACM, comme par exemple celui de Baraqueville sous la responsabilité de sa directrice, Isabelle Jean-Baptiste.

Inscriptions :

acmbulleverte@payssegali.fr (pour les dossiers d’inscriptions).

Tel pro : 06 17 34 68 45.