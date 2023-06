Aveyron : un beau plateau pour la 100e des "Jeudis en questions ?", près de Rodez

Samedi 3 juin, à la grange de Floyrac, près de Rodez, un plateau de choix sera réuni par l'association du Vallon, avec notamment la présence de l'astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau.

Sacré programme que celui dévoilé pour la 100e des "Jeudis en question ? " qui se dérouleront le 3 juin prochain à la grange de Floirac. Il faut dire que depuis janvier 2009, quand Jean Bardou et quelques-uns ont lancé leur première soirée intitulée "Comment se chauffer sans avoir à en rougir ?", ce rendez-vous de 20 h 34 (précises !) en a marqué plus d'un. S'il y a eu des flops, comme le reconnaît en souriant les organisateurs, il y a eu aussi de beaux tops, comme cette soirée à Marcillac, en novembre 2010, intitulée "La terre est-elle une marchandise ?", à laquelle José Bové avait pris part devant près de 400 personnes.

"En fonction de nos curiosités"

"Nous sommes organisés un peu comme un mensuel, avec un rendez-vous fixé un jeudi par mois, et quelques-uns rares, organisé un autre jour" explique Jean Bardou. "Une fois par mois, on se réunit également pour décider du sujet. De là, on choisit les intervenants ce qui n'est pas toujours simple" poursuit Pierre Valleys". "Le choix des sujets s'effectue en fonction de nos curiosités, de celles que nous souhaitons approfondir", expliquent encore les organisateurs.

Ce samedi 3 juin, pour la 100e, c'est en quelque sorte un hors-série que les "Jeudis en questions?" proposent. le thème choisi est le suivant : " Quel rôle peut jouer la science dans le changement de cap ?". Pour y répondre, les organisateurs ont réuni un plateau de choix. Kevin Loësle, animateur du low tech lab de Grenoble viendra parler des basses technologies, Pierre de Jouvencourt, Docteur en histoire et philosophie des sciences abordera le sujet sous l'angle "pouvoir, capitalisme et sciences à l'ère industrielle", François Hirissou, ingénieur agronome, parlera agroécologie et Aurélien Barrau, en visioconférence, livrera son analyse toujours aussi percutante. Les quatre intervenants seront ensuite réunis pour une table ronde animée par la journaliste scientifique de France Inter Sophie Bechrel.

Poursuivre plus loin encore

Une belle journée en perspective donc, scellant plus que jamais l'envie des organisateurs de poursuivre plus loin encore ces questionnements, parfois provocateurs, souvent pertinents. " Notre but c'est de se réapproprier l'objet politique avec un grand P, commente Marie-Pierre Coudert. Que l'on réfléchisse, que l'on ne se contente pas d'un bulletin de vote". Un rendez-vous qui fait sens donc, et qui a également donné lieu à la création d'associations, de mouvements... Celui de la 100e des "Jeudis en questions ?" ne devrait pas déroger au mouvement !