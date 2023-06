Appareils, pompiers, carte : ce que prévoit Emmanuel Macron pour lutter contre les incendies, cet été

De passage dans le Gard, ce vendredi 2 juin 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, a passé en revue les moyens qui seront déployés cet été pour faire face aux incendies.

Le mois de juin est là. Après un été 2022 marqué par une sécheresse criante en France et d'importants incendies sur le territoire, la saison estivale de 2023 va être surveillée de très près. Emmanuel Macron était dans le Gard, ce vendredi 2 juin, pour faire part des moyens déployés afin de lutter contre ces feux de plus en plus dévastateurs.

"Les moyens ont été renforcés en 2023"

Le chef de l'Etat s'est rendu à l'intérieur de la base aérienne de la Sécurité Civile de Nîmes-Garons. Il a tenu à planter le décor en vue de la saison qui arrive : "les moyens ont encore été renforcés pour l'été 2023. Nous passons de 38 à 47 appareils", a dévoilé Emmanuel Macron. "J'ai vu une partie des hélicoptères qui, depuis quelques jours, sont pleinement mobilisables. C'était un des engagements de l'été dernier, et un centre de coordination des moyens aériens a été mis en place ici à Nîmes."

Les soldats du feu seront aussi plus nombreux. "On va passer de 22 colonnes de pompiers en 2021 à 51 cette année", a enchaîné le chef de l'Etat. Comme l'indique le Figaro, qui cite l'Elysée, 3 660 sapeurs-pompiers seront donc en capacité de soutenir les moyens locaux déjà déployés. Nos confrères ajoutent par ailleurs que les 9 appareils supplémentaires évoqués par Emmanuel Macoron correspondent à deux Dash, trois hélicoptères bombardiers d'eau et quatre air-tractor.

Emmanuel Macron sur la lutte contre les feux de forêts: "Les moyens ont été renforcés pour l'été 2023" pic.twitter.com/NKO8QA27Yw — BFMTV (@BFMTV) June 2, 2023

Le second souffle du Canadair

Soutien de poids pour les pompiers lors de chaque été, le Canadair va vivre une seconde vie. "C'est une fierté française", a rappelé le chef de l'Etat, qui a annoncé avoir "relancé la filière. C'était la fin d'une histoire industrielle", mais la chaîne de production a donc été relancée. "Les financements des deux premiers Canadair seront européens", a annoncé le président de la République. "En parallèle, on travaille pour les bombardiers d'eau et pour pouvoir diversifier l'offre industrielle avec nos grands industriels français pour avoir des modèles que l'on adapte et qui nous permettront de compléter cette offre dans la durée."

Emmanuel Macron sur la lutte contre les feux de forêts: "On a relancé la filière des Canadair" pic.twitter.com/p3CDslrsT2 — BFMTV (@BFMTV) June 2, 2023

La météo des forêts

Le président de la République a rappelé le déploiement de la météo des forêts, lancée ce vendredi. "Météo France publiera chaque jour sur son site, pour la période estivale, un bilan du lendemain et du jour d'après, ce qui va permettre de manière accessible et gratuite à tous, de savoir le degré de risque de leur forêt et d'avoir une pédagogie sur le comportement à tenir, et de rappeler les risques dans le département où on vit, et tout ce qui est à éviter".

Les pompiers aveyronnais présents sur place

Parmi les nombreux soldats du feu présents à Nîmes dans le cadre de la visite du président de la République, l'Aveyron était bien représenté ! "Des sapeurs-pompiers aveyronnais accompagnés du Colonel hors classe Mickaël Lecoq, directeur départemental du SDIS de l'Aveyron étaient présents pour la visite de Monsieur Emmanuel Macron", ont-ils écrit sur leurs réseaux, joignant une photo à la publication, ce vendredi 2 juin, dans l'après-midi.