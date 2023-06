Luc-la-Primaube. Concert de chorales en l’église Saint-Jean

La chorale des résidents de la Maison Sainte-Anne, orchestrée par Geneviève, accompagnée au piano par Monique et également aidée par Éliane, a eu l’immense plaisir d’être conviée récemment pour participer au concert organisé par l’équipe du Secours catholique à l’église de La Primaube. Ce fut l’occasion pour eux de mettre leur travail en avant et de se produire devant un nombreux public qui n’a pas ménagé ses applaudissements, ainsi que d’écouter et partager ce moment avec les chorales de Baraqueville et de Comps-la-Grand Ville. Une belle initiative qui a ravi tous les participants.