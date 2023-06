Concert, expositions, spectacles : voici les bons plans pour sortir en Aveyron ce week-end, avec un grand retour !

Les 2, 3 et 4 juin, de nombreuses animations sont à retrouver en Aveyron, avec un grand retour : celui du spectacle d’époque pour la fête d’Anglars Saint-Félix !

Parmi les nombreuses animations de ce premier week-end de juin en Aveyron : le retour de l’inévitable fête votive d’Anglars-Saint-Félix ! La journée tant attendue est celle de dimanche afin de replonger dans un village d’autrefois grâce à 350 figurants costumés. Chaque année un nouveau thème, si ce n’est pas les étapes de la vie, les quatre saisons ou bien les métiers, ce sera pour cette 31e édition le thème des récoltes.

Dans le village, les "5 000 personnes attendues" pourront assister et participer à diverses activités et métiers en rapport avec le thème. Une immersion complète avec le battage des foins, la production de cidre, le ramassage de pommes de terre et de betteraves, le tressage et égrenage du maïs, une dégustation de châtaignes grillées et de vins fabriqués par le biais de l’activité vendanges, une fabrication de sirops, de confitures, d’infusions, de potions comme des apothicaires. Au total, 60 postes sont à tester !

"C’est vraiment un moment de convivialité. Les habitants sont tous réunis. Il en ressort un esprit famille qui plaît beaucoup aux visiteurs. On a d’ailleurs un public qui s’agrandit d’année en année et qui vient de plus en plus loin", explique Claude Pomier, président du comité des fêtes.

Le programme complet Vendredi, à 21 heures, ce sera le retour du groupe Nadau en plein air si le temps le permet (réservation à l’office de tourisme rignacois).

Samedi, à 14 heures, concours de pétanque en doublettes ; dès 20 heures, apéro banda avec « La Banda Bono » avec possibilité de restauration sur place (tartiflette-saucisse). La journée se terminera par un concert gratuit du groupe ADN (variété rock).

Dimanche, dès 8 heures, déjeuner à la chèvre ou aux tripous, à 15 heures ce sera la 31e édition d’un village d’autrefois. L’entrée est gratuite. En soirée, repas méchoui (salade de riz, flageolets, agneau, chipolatas, fromage, cerises, café), suivi du feu d’artifice et du bal musette animé par l’orchestre David Firmin dans la salle des fêtes. À l’extérieur, le groupe Red Line animera l’apéritif et la fin de soirée après le feu d’artifice.

Voici le programme complet du reste des animations du week-end, en Aveyron.

Vendredi 2 juin

Anglars-Saint-Félix : fête, concert avec Nadau.

: fête, concert avec Nadau. Aubin : fête ; apéro concert sur la place Jean-Jaurès.

: fête ; apéro concert sur la place Jean-Jaurès. Clairvaux-d’Aveyron : concours de pétanque.

: concours de pétanque. Connac : exposition de "l’atelier du Puech de Mogel", à la galerie l’Atelier bleu.

: exposition de "l’atelier du Puech de Mogel", à la galerie l’Atelier bleu. Espalion : pièce de théâtre "Les crapauds fous" réalisée par les élèves de l’Immaculée Conception, salle de l’ancienne gare, à 20 h 30.

: pièce de théâtre "Les crapauds fous" réalisée par les élèves de l’Immaculée Conception, salle de l’ancienne gare, à 20 h 30. Flavin : concours de belote, à 20 h 30, à la salle des festivités (La Faille).

: concours de belote, à 20 h 30, à la salle des festivités (La Faille). Florentin-la-Capelle : soirée dansante organisée par l’association Tradicapelle, à 20 h 30, à la salle des fêtes de La Capelle.

: soirée dansante organisée par l’association Tradicapelle, à 20 h 30, à la salle des fêtes de La Capelle. Lacroix-Barrez : ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

: ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30. Luc : concert de chorales au profit de l’association Pédiatrie de l’hôpital de Rodez, à 20 heures, à la salle d’animation.

: concert de chorales au profit de l’association Pédiatrie de l’hôpital de Rodez, à 20 heures, à la salle d’animation. Mouret : chants, à 18 h 30, dans la petite chapelle de Saint-Jean-le-Froid.

: chants, à 18 h 30, dans la petite chapelle de Saint-Jean-le-Froid. Olemps : concert de "Swing gospel", à 20 h 30, à la salle 777.

: concert de "Swing gospel", à 20 h 30, à la salle 777. Onet-le-Château : fête à Onet-village ; 20 heures, apéro concert avec le trio Lol et La Déryves ; présentation du spectacle "bienvenue au Palace", avec les collégiens, à 20 heures, à la maison des associations des Costes-Rouges.

: fête à Onet-village ; 20 heures, apéro concert avec le trio Lol et La Déryves ; présentation du spectacle "bienvenue au Palace", avec les collégiens, à 20 heures, à la maison des associations des Costes-Rouges. Pont-de-Salars : conférence sur la maladie de Lyme et assemblée générale pour l’Asdil, à 20 h 30.

: conférence sur la maladie de Lyme et assemblée générale pour l’Asdil, à 20 h 30. Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30.

: ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30. Rodez : 4e édition du "Run and trail", marche solidaire, de 14 heures à 17 heures, au complexe sportif de Vabre ; conférence publique organisée par la Grande loge de France et animée par Marc Henry sur le thème "Devenir franc-maçon, pourquoi faire ?", à 20 heures, aux Archives départementales.

: 4e édition du "Run and trail", marche solidaire, de 14 heures à 17 heures, au complexe sportif de Vabre ; conférence publique organisée par la Grande loge de France et animée par Marc Henry sur le thème "Devenir franc-maçon, pourquoi faire ?", à 20 heures, aux Archives départementales. Saint-Geniez-d’Olt : apéro concert avec "La bulle de jazz", au café Capoulade, à 19 heures.

: apéro concert avec "La bulle de jazz", au café Capoulade, à 19 heures. Salles-la-Source : exposition des photos du patrimoine d’Amélie Boyer suite à son voyage, à la galerie Trame d’arts.

: exposition des photos du patrimoine d’Amélie Boyer suite à son voyage, à la galerie Trame d’arts. Sébazac-Concourès : concert de jazz, à 21 heures, à la salle de la Doline.

Samedi 3 juin

Anglars-Saint-Félix : fête ; 20 heures, spectacle de la Banda Bono, bal avec le groupe ADN.

: fête ; 20 heures, spectacle de la Banda Bono, bal avec le groupe ADN. Arvieu : 20e édition des "Rendez-vous aux jardins", visite guidée du jardin de Galinières, à 14 heures.

: 20e édition des "Rendez-vous aux jardins", visite guidée du jardin de Galinières, à 14 heures. Aubin : Fête ; 9 heures, concours de pêche ; 14 h 30, course cycliste ; 18 h 30, apéro concert et 22 h 30 bal avec Dualsound 82.

: Fête ; 9 heures, concours de pêche ; 14 h 30, course cycliste ; 18 h 30, apéro concert et 22 h 30 bal avec Dualsound 82. Camboulazet : visite du jardin de la Nauze, trois expositions avec des sculptures d’animaux, des toiles de Nelly Bonnefis, hamac, lampes solaires, totem magique.

: visite du jardin de la Nauze, trois expositions avec des sculptures d’animaux, des toiles de Nelly Bonnefis, hamac, lampes solaires, totem magique. Canet-de-Salars : quine de l’école Canet-Prades, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

: quine de l’école Canet-Prades, à 20 h 30, à la salle des fêtes. Cassagnes-Bégonhès : visite du jardin des plantes du Mourot sur le thème « les musiques du jardin », de 10 heures à 18 heures.

: visite du jardin des plantes du Mourot sur le thème « les musiques du jardin », de 10 heures à 18 heures. Connac : exposition de "l’atelier du Puech de Mogel", à la galerie l’Atelier bleu.

: exposition de "l’atelier du Puech de Mogel", à la galerie l’Atelier bleu. Druelle : soirée théâtrale "une pincée de sel dans le café", à 20 heures, au prieuré du Sauvage.

: soirée théâtrale "une pincée de sel dans le café", à 20 heures, au prieuré du Sauvage. Goutrens : visite commentée du musée "Nos campagnes autrefois", de 14 heures à 19 heures

: visite commentée du musée "Nos campagnes autrefois", de 14 heures à 19 heures Lacroix-Barrez : ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

: ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30. Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30.

: ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30. Rodez : 4e édition du "Run and trail", marche solidaire, de 14 heures à 17 heures, au complexe sportif de Vabre.

: 4e édition du "Run and trail", marche solidaire, de 14 heures à 17 heures, au complexe sportif de Vabre. Salles-la-Source : exposition des photos du patrimoine d’Amélie Boyer suite à son voyage, à la galerie Trame d’arts.

