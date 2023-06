Football : le match Bordeaux - Rodez officiellement arrêté, Lucas Buadès souffre d'une commotion cérébrale

Le match entre Rodez et Bordeaux a été arrêté à la 23e minute après qu'un individu descendu vraisemblablement des tribunes a agressé le Ruthénois Lucas Buadès qui venait de marquer.

Le stade est plein, la tension est à son comble au Matmut Atlantique entre un Bordeaux jouant sa remontée en Ligue 1 et un Rodez Aveyron football jouant lui sa survie en Ligue 2 lors d'une folle dernière journée. Mais la soirée, déjà électrique, a versé dans l'irrationnel quand le milieu droit Lucas Buadès a été bousculé par un individu au moment de célébrer l'ouverture du score (23e minute), devant le virage sud.

Lucas Buades au sol après avoir été bousculé par un spectateur, après son ouverture du score face à Bordeaux. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Buadès évacué et "sous surveillance médicalisée"

Selon un membre du staff sang et or, le joueur qui s'était écroulé sur la pelouse souffre d'une commotion cérébrale. Il a même été évacué par le Samu et est sous "surveillance médicalisé", a annoncé Nicolas Rainville, l'arbitre de la rencontre, plus tard dans la soirée.

Tout le monde est entré aux vestiaires. 42 000 personnes étaient en attente dans le stade bordelais. Et près d'une heure après les faits, Nicolas Rainville est descendu en conférence de presse.

"Ce beau moment de sport a été gâché par une seule personne", a-t-il commenté après avoir annoncé peu avant 22 heures que le match ne reprendrait pas. Le stade a été évacué.

Match interrompu ici à Bordeaux ! Les deux équipes rentrent au vestiaires. Bradley Danger explique à l'arbitre que les siens ont « reçu des pétard ». Un homme, encore non identifié, est entré sur la pelouse et semble être à l'origine du début des violences !

Aucune décision quant au sort de la rencontre ne sera prise ce soir. Elle le sera en commission de discipline de la LFP (Ligue de football professionnel) "lundi", a annoncé l'instance à 22h21.

A la suite de l’agression du joueur Lucas Buades de Rodez par un supporter issu de la tribune bordelaise, la rencontre Bordeaux-Rodez a été officiellement arrêtée par l’arbitre et les délégués de la LFP.



La Commission de Discipline de la LFP se réunira dès lundi pour étudier… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 2, 2023

Aux alentours de 22h35, alors que l'entraîneur ruthénois Didier Santini se dirigeait vers la salle de conférence de presse, Pierre-Olivier Murat, président du club, a réagi au micro de l'Equipe TV : "On avait fait une bonne entame de match dans un stade et une ambiance extraordinaire. C'est très dommage pour la Ligue 2 et tous les spectateurs. On prendra acte de la décision, quelle qu'elle soit."