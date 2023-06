Espalion. George Balanchine au Rex

Le ballet George Balanchine, avec les Premières danseuses, les premiers danseurs et le Corps de ballet de l’Opéra (durée 1 h 45) sera présenté ce dimanche 4 juin, à 17 h 30, au Rex. Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares ? est composé d’une suite de danses sur des chansons de George Gershwin avec pour toile de fond la silhouette des gratte-ciel de Manhattan. Ce Ballet impérial a été créé en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto pour piano n° 2 de Tchaïkovski. Who Cares ? réunit un ensemble de danseurs en diverses formations auxquels succèdent quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final enjoué dans lequel Balanchine souhaitait montrer le génie musical et la beauté mélodique de Gershwin à travers la danse classique.