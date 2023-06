"Il faut redonner du pouvoir au maire" : à Millau, les petites villes se présentent en laboratoire de la transition climatique

La promulgation de la réforme des retraites n’a pas effacé la contestation. Le théâtre de Millau a dû être mis sous bonne garde policière dès potron-minet, pour éviter au ministre Christophe Béchu d’être accueilli par quelque 250 manifestants armés de casseroles et banderoles. Il y a eu des bousculades et affrontements stoppés à l’aide de gaz lacrymogène. Deux personnes ont été interpellées et une femme a été hospitalisée, blessée au coude dans une chute. Dans la salle, Christophe Béchu a été apostrophé par la maire de Millau, Emmanuelle Gazel, qui a regretté que "les conditions du débat public n’ont pas été réunies sur les retraites". Le ministre lui a répondu, rappelant que cette réforme était un engagement de campagne du chef de l’État. "Quand un maire promet de piétonniser le centre-ville, il ne recule pas devant la première pétition et ce n’est pas pour autant qu’il méprise les opposants", a-t-il ajouté, référence au projet qui voit le jour à… Millau.