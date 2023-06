Rignac. Journée détente pour les salariés, bénévoles et bénéficiaires de l’ADMR

Bonne humeur, convivialité, détente et partage étaient récemment au programme des Admr de Rignac, Montbazens et Lanuéjouls.

Une journée détente était en effet organisée aux alentours du Parc de la Peyrade destinée aux salariés, bénévoles et aux familles de ces trois associations. C’est une cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées vers 11 heures pour une marche autour du plan d’eau et de la zone humide de Maymac. Le soleil se faisant très timide, c’est sous les halles que se sont déroulés l’apéritif et le pique-nique. Ce dernier était le fruit de la participation de tous, que se soit pour les entrées ou pour les desserts : "Le retour des plats vides a démontré le talent et la qualité de tous les participants" ont déclaré les organisateurs. Le repas, comme chaque fois s’est terminé en chanson.

L’après-midi était réservée à divers jeux : démonstration de quilles, pétanque, molky… ou à des bavardages et autres. Malgré le temps incertain une journée réussie qui a ravi tous les participants.

Après Montbazens en 2022, Rignac cette année, le rendez-vous est fixé à Lanuéjouls pour 2024 : "Ces moments sont à privilégier afin de consolider ce partenariat et cette solidarité, qui font parfois défaut dans notre société", ont estimé les responsables, qui adressent un merci tout particulier aux bénévoles et salariés de Rignac pour l’organisation et à la commune pour la mise à disposition des salles et du matériel.