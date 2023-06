La Fouillade. La médiathèque, acteur majeur de la culture

De retour dans le giron municipal depuis le 1er janvier dernier, après un passage dans celui d’Ouest Aveyron Communauté, la médiathèque affirme sa place prépondérante dans la vie locale en matière d’animation culturelle.

Le fond interne de 13.000 documents est complété tous les 6 mois par la Médiathèque Départementale qui vient y déposer environ 1 000 documents. De plus les lectrices et les lecteurs fouilladais peuvent commander des ouvrages qui sont amenés via une navette toutes les cinq semaines. Mais au-delà de cet aspect essentiel, et majeur, qu’est la lecture pour toutes les bibliothèques, les deux animatrices Magali Gitard et Hélène Savian, entourées d’une solide équipe de bénévoles débordant d’idées et de projets, travaillent sur un programme à dimension culturelle plus large regroupant expositions, ateliers, séances de cinéma, conférences, animations thématiques, jusqu’à des concerts comme l’excellent moment partagé début avril avec le duo la Bédoune... Cette dimension culturelle globale représente un plus inestimable pour la collectivité.

Afin d’accueillir au mieux le public, l’équipe a procédé au cours des derniers mois à un réaménagement global de ces différents espaces (voir photos). Pour mémoire, la médiathèque de La Fouillade dispose d’une salle de réunion et d’exposition et de 200m² consacrés aux savoirs, au plaisir de la lecture, à la découverte et aux échanges. Reste que l’action des animatrices ne se cantonne pas dans les seuls locaux du cœur du village. Elles mènent différentes opérations hors les murs dans les écoles de la commune et du proche territoire, mais aussi à la crèche ou à l’Ehpad du Paginet afin que la culture n’oublie personne.

L’abonnement est gratuit pour les personnes mineures et pour les collectivités (écoles, collèges, associations, maison de retraite), pour les personnes majeures il se situe au tarif de 11 €. Il est possible d’emprunter dix documents par carte d’abonnement. La durée du prêt est de trois semaines pour tous les supports. En dehors des heures d’ouverture, la restitution peut se faire à partir de la boîte retour située à gauche de l’entrée principale.

La médiathèque est ouverte au public le mercredi : 10-h – 12h / 14h – 18h, le vendredi : 10h – 12h / 15h – 18h et le samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 17h. Contacts: 05.65.29.75.02, mediatheque@la-fouillade.fr