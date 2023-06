Decazeville. "La population doit s’approprier la zone du Centre"

Les travaux avancent sur la zone du Centre, avec notamment la réalisation d’une place centrale. Petit tour d’horizon avec le maire François Marty.

François Marty, président de la communauté des communes et maire de Decazeville, Pauline Choinet, directrice générale des services de la communauté, et Stéphan Pradel, responsable aménagement, ont présenté les travaux effectués sur la zone du Centre et ceux à venir. La phase II des travaux comprend trois tranches. La tranche une (aménagement d’un mail piéton, reprise des parvis d’équipements publics, réfection de la voirie et des aires de stationnement) a été réalisé en 2022.

La tranche deux (création d’une place centrale, aménagement d’une voie interne entre l’Aspibd et la halle Vallourec, aire pour les transports en commun) vient de se terminer. Trois entreprises sont intervenues sur le site : l’entreprise Rouquette et des sous-traitants pour le terrassement, la voirie, les réseaux des eaux ; IDE Verde, plantation, petite maçonnerie ; SRL, réseaux électriques et éclairage public ; maître d’œuvre, SCE.

La nouvelle place créée près de la halle Vallourec, avec 2 000 m2, dispose d’un gros potentiel. "C’est à la population de s’approprier cet espace. Les associations notamment pourront en faire la demande à la communauté des communes. Par exemple, lors de la prochaine foire-exposition, des animations pourront s’y dérouler", explique François Marty.

La place est entourée d’espaces verts, de nombreux arbres, arbustes et jardinières y ont été plantés, ainsi que le long de la voie interne avec des places de stationnement perméables. Reste quelques espaces à gazonner.

Bientôt la 3e tranche

Les travaux de la tranche trois pourraient débuter fin 2023, avec le confortement du mur des anciens hauts fourneaux (photo ci-contre), la création d’un jardin suspendu et d’un jardin public au bas de ce long mur. "Il faut tout d’abord dévégétaliser ce mur. Puis le renforcer, une opération pas facile car il est mixte (briques, pierres, béton), avec des fissures. À certains endroits, il sera nécessaire d’y enfoncer des renforts de 10 mètres à travers les parois", détaille Stephan Pradel.

Les jardins suspendus ne devraient pas ressembler à ceux de Babylone mais apporteront à coup sûr un bel aspect à l’ensemble du site.