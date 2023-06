Bozouls. Laurette Brugier expose à la galerie

Une nouvelle exposition s’affiche sur les murs de la galerie de la cité sous le nom "De terre et de lumière".

Laurette Brugier, autodidacte, peint depuis 30 ans ; la rencontre avec Mme Fontana (artiste peintre professionnelle) a éveillé en elle une approche "impressionniste".

Sa vie professionnelle en milieu hospitalier de la région parisienne (Aulnay-sous-Bois) l’a amenée à animer une association. C’est au contact de balades, de la nature, du ciel et de l’eau, de la terre et de la lumière qu’elle peint ces paysages aveyronnais qu’elle emporte à la capitale. D’ailleurs portée par ce département, Laurette a décidé, après une carrière bien remplie, de s’installer à Salmiech il y a trois ans.

Ses peintures à l’huile se déclinent en bleu et vert qui leur confère une connotation de fraîcheur. Près de 80 tableaux sont exposés au fil des paysages aveyronnais.

Laurette, impressionniste, coloriste et paysagiste est bénévole à La Selve et également déléguée Arts Sciences et Lettres en Aveyron.

L’exposition est ouverte tous les après-midi de 14 h 30 à 19 heures, jusqu’au 18 juin. Entrée libre. La galerie 8, allée Paul-Causse, contact 05 65 48 51 52.