Laissac-Sévérac l'Église. Le volley club soutient la collecte de sang

L’EFS, Établissement Français du sang, a procédé dernièrement à une collecte de sang. Les Donneurs de Sang du Laissagais ont orchestré cet évènement en préparant la salle et en accueillant les donneurs. Le don de sang est un acte solidaire, sans danger et essentiel car il permet de sauver des vies en approvisionnant les établissements hospitaliers en produits sanguins. L’’expérience pouvant être un peu intimidante, surtout la première fois, les bénévoles de l’association ont eu l’idée de solliciter à tour de rôle, les membres des associations sportives de la commune afin de soutenir cette démarche et en faire un moment privilégié et amical. Le volley club a ouvert la marche en répondant présent à cette initiative et six membres du club ont partagé cette expérience. La journée fut fructueuse puisque 85 donneurs ont généreusement participé à cette collecte, dont 9 nouveaux venus.