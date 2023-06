Decazeville. Les Firminois remportent le challenge Marty

Le challenge Marty, une spécificité du district de Decazeville, a réuni 24 équipes avec une nouvelle formule, cela a beaucoup plu.

Les organisateurs ont changé la formule pour le challenge Marty, qui réunit les membres des bureaux des 17 clubs du district (ou secteur) de Decazeville. Il était possible d’engager deux formations par club. Au total, 24 triplettes ont répondu présent sur le terrain de Viviez qui accueillait ce rendez-vous quasiment unique en Aveyron.

Toutes les équipes ont disputé quatre parties. Deux clubs ont remporté leurs quatre rencontres : Firmi et Viviez. Ce sont les Firminois qui l’emportent grâce à un meilleur goal-average (+ 27 contre + 17).

L’équipe viviezoise, constituée par Brigitte Durand, Patrick Portero et Gilles Durand, monte donc sur la 2e marche du podium. Le trio montbazinois, formé par Aurélie Martins, Jean-Claude Boudou et Daniel Knop, termine troisième, comptant trois victoires et un bon goal-average. Puis, nous trouvons cinq équipes avec également trois victoires : Bricard (Cransac) qui était proche de Montbazens, Hortelano (Rulhe), Grellier (Le Gua), Cavalié (Montbazens II) et Lacam (Trépalou).

Toutes les équipes participantes ont reçu un lot, les trois formations qui sont montées sur le podium ont été gâtées. Serge Bach, Marion Kaminski et Alexis Lacam, l’équipe du district, remercient les sponsors Laurnaudie, Ets Miquel, les Mousses du Rouergue, le traiteur, sans oublier les bénévoles de Viviez qui ont bien géré l’événement, disposant il est vrai d’un bel équipement avec l’espace Jacques Rey.

Chants et danses ont ponctué une journée très agréable où la convivialité a remplacé l’esprit de compétition.