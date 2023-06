Conques-en-Rouergue. Les jeunes enfants des écoles du territoire en visite de découverte

Les enfants des écoles primaire de Nauviale-Pruines, Mouret, Grand-Vabre, Nuces-Valady-Fijaguet ont tout récemment profité des ateliers de chants du Congo et percussions corporelles de Conques, avec le groupe Ndima et Rémi Leclerc (voix, body-percussions, clavier, composition). Plus connu sous le nom de chants "pygmées", l’univers musical des Äkä, porté par le groupe Ndima, entre en symbiose avec un trio d’artistes à l’imaginaire foisonnant, réunis autour de la chanteuse Leïla Martial, qui fut sacrée meilleure artiste vocale lors des Victoires du jazz 2020. Une rencontre inédite qui consacre l’avènement d’un très surprenant et très envoûtant "peuple de sons" ! Belle découverte musicale et corporelle pour ces jeunes enfants lors de leur venue au Centre Européen de Conques.