Naucelle. L’Espace aquatique ouvre au public

L’espace aquatique ouvre au public du lundi 5 juin au vendredi 7 juillet, les mercredis de 13 h 30 à 19 heures. Samedis, dimanches et jours fériés de 13 h à 19 heures. Du 8 juillet au 27 juillet inclus, du lundi au vendredi de 11 heures à 19 heures, samedis, dimanches et jours fériés de 13 heures à 19 heures.

Le cercle aquatique (réservé aux nageurs) : du 4 juillet au 25 août, sur les créneaux horaires suivants : 19 heures à 20 heures les mardis et jeudis (sauf fériés) pour les – de 11 ans. 20 heures à 21 heures, mardis et jeudis sauf fériés pour les plus de 11 ans. Le vendredi de 20 heures à 21 heures pour les adultes.

Pour les groupes dès le 10 juillet, la prise de rendez-vous doit se faire auprès du directeur, ensuite les créneaux horaires disponibles seront du lundi au vendredi de 11 heures à 18 heures, si le test préalable est réalisé.

Les mesures d’hygiène en vigueur nécessitent une douche savonnée obligatoire avant l’accès aux bassins.

L’interdiction du short et du caleçon est maintenue.