Luc-la-Primaube. MJC : la fête du jeu sous toutes ses formes couronnée de succès

La 2e édition de la Fête du Jeu organisée samedi dernier par la MJC de Luc-la-Primaube a connu un immense succès. Un évènement gratuit et ouvert à tous. En effet près de 350 personnes se sont retrouvées à l’espace animation de Luc pour participer aux animations et activités proposées : Fêtes vos jeux pour une belle diversité de jeux en bois, AmuZ’Toi Rodez pour les structures gonflables, le garage des gamers pour la partie gaming, la MJC Rodez pour les jeux de société, la crèche et le RAM pour le coin Petite Enfance, les enfants pour leurs magnifiques créations de jeux en tous genres…

Entre stratégie, jeux d’ambiance, de réflexion, de mémoire ou des casse-tête…Une belle fête du jeu sous toutes ses formes, qui a ravi le plus grand nombre, petits et grands. Buvette et crêpes étaient disponibles sur place.