Non le bio, ce n'est pas fini !

(ETX Daily Up) - Dans les fermes, au marché ou à la cantine, le bio fait de la résistance ! Alors que l'on s'interroge ces derniers mois de l'utilité d'acheter bio en évoquant un besoin de plus de transparence et d'informations, les produits labellisés AB n'ont pas totalement disparu du quotidien.

Les Français boudent le bio. Voilà une affirmation qui revient sans cesse depuis de nombreux mois quand vient l'heure de tirer le bilan dans un contexte inflationniste touchant davantage les produits conventionnels (+6,7% au global) que le bio (+4%). Et les chiffres ne mentent pas : en 2022, les ventes de produits bio dans les supermarchés ont reculé de 7,4% sur un an, d'après les données de NielseniQ. Dans une analyse fraîchement publiée, le panéliste indique que deux paniers de consommateurs dans les grandes surfaces sur cent délaissent le bio. Concrètement, cela signifie que les articles labellisés AB représentent 3,9% des volumes achetés en 2023, contre 4,3% en 2022 et 4,4% en 2021. Désormais, les courses bio concernent 6% du caddie des Français, un chiffre en léger recul par rapport à 2021 (6,44%). Selon NielseniQ, on peut expliquer ce repli en raison de la diminution des ventes de lait et d'oeufs bio, deux catégories emblématiques de la consommation bio. Par comparaison, les Français achètent autant de bio que les Américains, mais moins que les Danois (13%) ou les Autrichiens (11%).

Du bio local... et à la cantine !

Si le décrochage de la consommation du bio a démarré en 2021 lorsque les ventes pour une consommation à domicile ont reculé pour la première depuis 2010, de l'ordre de 1,4%, les Français n'ont pas totalement tourné la page de ces produits respectueux de l'environnement. Selon les données publiées par l'Agence bio, les ventes directes d'aliments labellisés à la ferme ou au marché ont augmenté de 3,9%. Le "dynamisme vient à la fois d’un plus grand chiffre d’affaires des vendeurs déjà établis en 2021 et de l’augmentation du nombre d’exploitants, qui pratiquent la vente directe aux consommateurs", commente l'Agence Bio. De l'avis de l'organisme qui orchestre la promotion autour de cette labellisation, les consommateurs y associent les valeurs du bio et du local dans ce type de canal d'achat. Voilà qu'ils y trouvent sans doute du sens alors qu'en mars dernier une étude de l'ObSoCo soulignait un sentiment de flou autour du linéaire bio. 57% des consommateurs interrogés disaient en effet avoir des doutes si un produit était vraiment bio. La performance du bio en vente directe n'est pas anodine. Ce réseau de distribution représente 13% du marché des produits AB. 26.000 fermes écoulent des denrées bio dans toute la France.

Par ailleurs, alors que toutes les ventes du bio sont dirigées à la baisse dans les différents formats de la grande distribution, depuis les hyper (-6,1%) jusqu'aux drives (-9,5%) en passant par les magasins de proximité (-2,5%), le hard discount fait de la résistance en présentant le seul résultat positif de la distribution, soit des ventes en hausse de 11%. Bref, le low cost se met au bio !

Et ce n'est pas tout. Si les Français déposent moins souvent d'articles bio dans leur panier quand ils font leurs courses, ils en consomment tout de même lorsqu'ils se rendent dans les restaurants collectifs. Les cantines ont visiblement bien progressé sur le sujet, en effectuant 7% de leurs achats en bio. On parle notamment de 80.000 restaurants collectifs. Au total, la consommation du bio hors domicile est en progression de 17%. Pour autant, il faut nuancer cette dynamique en rappelant que les Français achètent des produits bio surtout pour leur consommation à domicile, qui représentent 92% du marché.