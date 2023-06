Guillaume Bats est mort à l’âge de 36 ans ce jeudi 1er juin. Né avec la maladie des os de verre, il pratiquait volontiers l’autodérision, notamment dans son one-man-show "Hors cadre !". Il était en tournée pour "roder" son nouveau spectacle, intitulé "Inchallah".

Guillaume Bats est mort à l’âge de 36 ans ce jeudi 1er juin, annonce sa boîte de production, Dark Smile Productions. Né avec la maladie des os de verre, Guillaume Batreau, originaire de Reims, pratiquait volontiers l’autodérision, notamment dans son one-man-show Hors cadre ! produit par un autre humoriste Jérémy Ferrari et l’illusionniste Éric Antoine. Parmi ses punchlines : "On dit que Dieu a créé l’homme à son image ; j’ai un doute".

Il avait été révélé par Laurent Ruquier dans son émission On n’demande qu’à en rire sur France 2. Guillaume Bats était apparu en 2011 dans un sketch autour de la figure du Père Noël. Il est également apparu dans Vivement Dimanche ou Salut les Terriens.

Il avait également fait les premières parties d’Anthony Kavanagh, Jarry ou le Comte de Bouderbala. Il était actuellement en tournée en France pour son nouveau one man show, Inchallah, coécrit avec Jérémy Ferrari.

Les causes du décès encore inconnues

"C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène ", a annoncé sa société de production sur sa page Facebook officielle.

"Nous n’avons pas les mots, mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs", écrit encore l’équipe de Dark Smile Productions?