Entraygues-sur-Truyère. Rastaf : une belle édition 2023

Pour sa 12e édition, le festival Rastaf avait assuré sa programmation. Avec des artistes de renommée internationale comme Eek a Mouse ft. Irie Ites, en tête d’affiche, (géant jamaïcain), et des artistes talentueux de nouvelle génération reggae-Hip hop ou ragga muffin comme Tomawok & One shotBand ou LnP Roots Family, mais aussi des chanteurs locaux comme Païaka de Clermont ou MC’s du Midi qui chante en Occitan…

Bref, cette année encore, l’association Jeunesse Motivée d’Entraygues, présidée par Mathieu Bodiguel, a organisé deux soirées de festival incontournables et présenté 10 groupes qui bastonnent (Dumabix, artiste engagé, M’Dezoen, Queen Oméga, HYL, Dubanko meets WoodyVibes…). Cette année, le festival a pu avoir lieu sous le château, en plein air (en intérieur depuis 2019), et a attiré 700 participants le samedi et 800, espérés le dimanche, soit plus que l’année précédente.

Dans l’enceinte, les participants étaient accueillis sous une grande tente berbère (son couscous, ses pâtisseries orientales, et son salon pour le thé à la menthe), une buvette, un stand de restauration avec frites maison, farçous et boissons locales (bière, frenette, jus de pomme).

En off, pendant la journée, plein d’activités sont proposées : marché artisanal, jeux en bois, canoë/paddle sur la plage, stands, expositions, slackline, maquillage festif, le tout avec music sound system.

Et si la météo a un peu menacé parfois, le festival a pu se dérouler comme prévu et attirer tous les amoureux de bonne musique (camping gratuit et navettes A/R gratuites entre Rodez et Entraygues, via Bozouls et Espalion). Avec trente membres adhérents, dix actifs et une centaine de bénévoles pour les deux jours, le Rastaf Entray Festival, c’est une organisation de "pro".