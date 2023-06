Rodez : jeu vidéo, culture manga et science-fiction à l'affiche de Games of geek à la salle des fêtes

À la salle des fêtes de Rodez le week-end du 10 et du 11 juin, l'association Aveyron game event tiendra son édition rêvée.

Pour l'association Aveyron games event, c'est une consécration. Avec la quatrième édition de cette fête du jeu vidéo, de la culture manga et de la science-fiction, c'est un programme rêvé qui s'offrira aux visiteurs. Le week-end du 10 et du 11 juin, Games of geek prendra une nouvelle dimension.

"Jusque-là nous organisions un petit festival, notamment au Krill et à la Baleine à Onet-le-Château, présente Yuki, la présidente de l'association Aveyron games event. Mais nous avions un gros succès, alors nous voulions proposer quelque chose de plus conséquent." Et c'est désormais chose faite. Avec l'esplanade des Rutènes et la salle des fêtes de Rodez mise à disposition du comité par la Ville, Yuki et ses camarades ont de quoi faire.

Ainsi, il y en aura pour tous les goûts. Que ce soit au niveau des consoles de jeux, avec 30 machines de toutes les générations, de la réalité virtuelle aux bornes d'arcade, sans oublier de nombreuses animations autour de la culture japonaise, comme des ateliers de création d'origami. "De nombreux créateurs seront également présents, avec des artisans ou des auteurs de manga", ajoute la présidente.

La présence du doubleur de "The Rock"

Le tout dans une volonté de créer un événement intergénérationnel et fédérateur. "C'est un véritable moment de partage qui sera fait à la salle des fêtes, ce sera un grand moment pour tous les Ruthénois, pour les enfants, comme leurs parents", valide Frédéric Rubio, adjoint aux Festivités.

Un véritable temps fort sera également à observer en ouverture du festival, la venue de David Krüger, notamment connu pour être le doubleur de Chris Pratt et Dwayne Johnson, plus connu sous son pseudonyme "The Rock". "Il sera notamment présent au cinéma lors d'une diffusion de Jurassic world : le monde d'après", invite l'association. Tandis que de son côté, l'esplanade des Rutènes sera occupée par un laser game géant, au sein duquel de nombreux Ruthénois pourront s'affronter.

Une offre différente et originale de ce qui peut se faire habituellement, surtout dans une ville de la taille de Rodez. "C'est vrai que c'est un événement inédit en Aveyron, reconnaît Eddy, trésorier d'Aveyron games event. La tendance est plutôt à ce que des festivals de ce genre soient organisés dans des grandes agglomérations, mais cela évolue." La preuve, les stands exposants ont été très rapidement pris d'assaut. "Sur un seul lieu, il faut dire que le programme est très varié", félicite Anne-Christine Her, adjointe à la culture. Un beau chemin que tracent les 20 passionnés de ce comité, qui à coup sûr, seront réjouis à l'issue des événements.

Le coût d'entrée est fixé à 5 € par journée, ou 8 € pour l'ensemble du week-end.