Luc-la-Primaube. Rugby : de nouveaux projets pour les filles de LSA XV

Samedi dernier, LSA XV a organisé ses "premières olympiades féminines" sous un beau soleil avec 80 demoiselles de tous âges, licenciées ou novices en présence de Marie Couvignou et Louise Lasbouyges ainsi que Franck Larosa, représentant respectivement le comité départemental et la ligue Occitanie de rugby, et Dominique Gombert, 1re adjointe et conseillère départementale témoignant tout l’intérêt qu’elle porte au sport féminin. LSA XV avait invité les 10 clubs aveyronnais où jouent des filles ainsi que le club de Mende et a accueilli quelques licenciées des clubs de Rodez, Sévérac-le-Château et une forte et sympathique "troupe" de Villefranche-de-Rouergue. Cette journée a été ludique, joviale et valorisante pour toutes les demoiselles qui ont pu y participer. Le matin, des ateliers ont été organisés sous forme de challenge. Les "petites" de 3 à 12 ans se sont confrontées sur des jeux de motricité, d’habileté et de relais mais surtout dans l’exercice des "tirs au but" ! Le classement, façon "école des fans", a permis d’offrir une médaille à chacune d’entre elles. Les "grandes" de 13 à 40 ans se sont affrontées par équipes de 5 en enchaînant des travaux de "titans", d’évitement, de jeu au pied, de passe et de relais. C’est un quintette de Villefranche-de-Rouergue qui a remporté le trophée. Après la pause de midi, une cinquantaine de joueuses de plus de 12 ans ont participé à un tournoi amical de jeu à V. Minimes, cadettes et seniors ont composé des équipes mélangées entre clubs et âges. De jeunes débutantes ont eu la chance de jouer avec des aînées expérimentées. C’était le principal objectif de la journée : prendre du plaisir tous ensemble, sûrement un leitmotiv à LSA ! De ce beau samedi, reste le plaisir de constater que le rugby féminin fait réellement partie du paysage rugbystique. Il y a de plus en plus de filles à l’école de rugby de LSA XV, avec une équipe cadette "brillante" qui vient de disputer la grande finale Occitanie et une équipe seniors qui a remporté la moitié de ses rencontres, finissant sa saison dans la compétition "haute" de la région. Mais il serait rétrograde de s’arrêter là, le club porte un nouveau projet pour ses protégées : les cadettes et les seniors vont "migrer" du jeu à X au jeu à XV. La marche paraît haute ! L’on espère pouvoir compter sur des effectifs suffisants et les réussites des filles vont sûrement attirer de nouvelles têtes, novices ou chevronnées. Un entraîneur confirmé vient compléter l’encadrement. Entraînements les mardis à 19 h et les vendredis à partir de 18 h 30 jusqu’au 16 juin. Contact : Frédéric Zerouali au 06 42 04 09 04.