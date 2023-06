Twizy, Ami et demain Topolino : quand les constructeurs draguent les adolescents avec leurs voitures sans permis

(ETX Daily Up) - Après Renault et Citroën, c'est au tour de Fiat de se lancer dans la micromobilité urbaine, avec le lancement prochain du Topolino, un tout nouveau quadricycle accessible à tous, avec ou sans permis, dès 14 ans.

Vous en voyez probablement de plus en plus dans la rue, près de chez vous et des lycées alentour. Les mini-voitures sans permis ont aujourd'hui le vent en poupe, surtout auprès des jeunes. Ces modèles abordables, électriques et souvent personnalisables, ne dépassant pas les 45 km/h, séduisent des jeunes en quête de mobilité et d'indépendance tout en préservant l'environnement.

Dès 14 ans, ils peuvent déjà prendre le volant de la Renault Twizy ou de la Citroën Ami. Ils pourront bientôt également essayer la Fiat Topolino, Ce véhicule 100% électrique vise en effet clairement un public jeune, avec son aspect fun et sa couleur pastel. A première vue, la Fiat Topolino rappelle étrangement la Citroën Ami, un autre modèle produit par le groupe Stellantis. Elle se rapproche surtout de son édition limitée Ami Buggy, car la Topolino ne possède pas de porte et dispose d'un toit ouvrant.

Celle qui incarnera demain une vision moderne de la Dolce Vita devrait être disponible d'ici la fin de l'année, à un prix encore inconnu. Pour rappel, l'Ami est proposée à partir de 7790 euros (ou 10.490 euros pour sa version buggy).

Pour rappel, ce nom est emblématique de l'histoire de la marque puisque Topolino était le surnom de la toute première Fiat 500. Il s'agit aussi du nom de Mickey en italien.

Au tour des voitures sans permis de passer à l'électrique.

L'Ami se décline en version buggy.