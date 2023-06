À Réquista, tout un terroir à l'honneur de la 26e Fête de la brebis, dimanche 4 juin

Ce dimanche 4 juin de nombreux visiteurs sont attendus pour fêter la brebis, animal roi sur le Réquistanais.

Comme dans toute la moitié sud du département, elles sont inhérentes au paysage. Aux confins de l'Aveyron, Réquista ne déroge pas à la règle. Là-bas, les brebis sont reines, et ce, depuis maintenant plus de 26 ans. Chaque année, au premier dimanche de juin, c'est tout un territoire qui honore son patrimoine lors de la Fête de la brebis "avec un grand B !", insiste Michel Laurens, président de l'association organisatrice des événements.

"C'est plus encore que la fête de la brebis, c'est celle de tout un territoire et d'une profession", poursuit l'agriculteur. D'autant que l'économie locale est très fortement dépendante de celles que de nombreux appellent affectueusement les fedas. "C'est notre gagne-pain. Dans une zone rurale comme la nôtre, tout gravite autour des bêtes."

Une journée populaire

Comme tous les Réquistanais, il se réjouit que l'événement perdure et se soit inscrit comme un immanquable dans l'agenda de nombreux Aveyronnais. "C'est un rendez-vous festif, qui fédère, avec un bel engouement, notamment de la part des jeunes" En tout cas une chose est sûre, ils seront encore nombreux à investir les rues de Réquista ce dimanche 4 juin, notamment lors des deux passages du troupeau de 500 brebis race Lacaune dans les rues de la ville. "C'est le clou du spectacle", sourit Francine Barthes, animatrice culturelle à la communauté de communes du Réquistanais, qui compte 75 000 têtes de bétail.

Ainsi, tout s'annonce sous les meilleurs auspices pour les 200 bénévoles mobilisés en cette journée. "C'est une bonne manière de créer des liens, et nous avons la chance d'avoir une équipe motivée", se réjouit Francine Barthes. Tout, sauf un élément qui compte lors de ce genre de manifestation, le temps. Le ciel pourrait se montrer capricieux, et cela inquiète déjà l'organisation.

Jean Lassalle finalement absent

Bien d'autres animations seront évidemment proposées aux visiteurs, comme les habituels repas aligot - agneau grillé - roquefort, qui ont réuni 2 000 convives l'année passée (lire ci-dessous). Seul bémol, l'absence de Jean Lassalle, annoncé présent au salon du livre, "qui s'est finalement désisté il y a quelques jours", confie l'organisation.

Un programme qui se doit d'être complet et la hauteur de ce que la symbolique représente. Car ce territoire est en quelque sorte La Mecque de la brebis. Réquista est ainsi considéré comme le premier canton moutonnier de France, avec chaque année près de 160 000 bêtes transitant par le marché aux ovins. "Cette fête est un moment symbolique qui compte, va en ce sens Michel Laurens. Nous avons à cœur de mettre en lumière notre quotidien, et de faire connaître nos produits." Ainsi, avant d'accueillir un grand nombre de visiteurs chez lui, c'est certain, l'éleveur ne voudra pas qu'ils repartent déçus de Réquista.