Automobile : la 39e édition du rallye de Saint-Geniez-d’Olt fait le plein

Avec 110 engagés ce week-end des 3 et 4 juin, le rallye de Saint-Geniez-d'Olt prouve encore une fois son attrait au niveau régional.

"Depuis le début de la saison nous sommes le régional qui a reçu le plus d’engagements", se réjouit Edith Desperries la nouvelle présidente de l’écurie des Marmots, organisatrice du rallye de Saint-Geniez-d’Olt ce week-end. Il y a quelques semaines, elle a repris les rênes de l’association avec Quentin Apers, succédant ainsi à Manuel Crespo, qui s’il va continuer à s’y investir, a souhaité se retirer de la présidence.

110 équipages engagés

L’épreuve marmotte s’élancera pour une 39e édition samedi 3 juin après-midi. Le rallye sera disputé sur deux étapes, avec deux spéciales à parcourir une fois chacune le samedi et deux fois le dimanche. Sur un parcours de près de 136 km, dont 40 de secteur chronométrés, ils seront 110 équipages à se bagarrer qui pour la victoire finale.

Vainqueur l’an passé au volant de sa Skoda Fabia, l’Héraultais Jérémy Turco sera présent pour défendre son titre. Il fera figure de grand favori devant un ancien vainqueur, le Bozoulais Jean-Michel Da Cunha qui prendra le départ au volant de la Ford Escort Eosworth et devrait retrouver le podium.

Un podium dont les places seront âprement disputées car le Lozérien André Gérard, deuxième l’an passé sur Peugeot 208T16 FRC2 sera un prétendant sérieux avec une Ford Escort. Les Aveyronnais Arnaud Coudène et Gaël Alquier, respectivement quatrième et cinquième en 2022, seront également à surveiller aux abords du top 5… voire plus haut. Quant au Ruthénois Philippe Jean (Porsche 997 GT3), il visera la victoire du groupe FRGT et au minimum une place dans le top 10. Premiers départs samedi 3 juin à 17 h 10 à La Capelle !