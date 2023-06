Automobile : l'édition 2023 de la course de côte de Saint-Geniez-d'Olt est annulée

La course organisée par l'écurie des Marmots, qui a changé de présidence il y a quelques semaines, n'aura pas lieu cette année. Elle était prévue les 15 et 16 juillet. Mais ce n'est pas une suspension définitive !

Annulation dans le calendrier auto aveyronnais. Prévue les 15 et 16 juillet, la course de côte de Saint-Geniezd-Olt n’aura pas lieu."En reprenant les rênes de l’écurie des Marmots il y a quelques semaines, nous avons préféré ne pas nous disperser et concentrer tous nos efforts sur le rallye", explique Edith Desperries, la nouvelle coprésidente de l’écurie qui organise l'épreuve de Saint-Geniez ce week-end des 3 et 4 juin.

"Une suspension provisoire" de l'événement

"Nous préférons réussir une seule épreuve plutôt que de se disperser", complète la dirigeante. Mais si la course de côte n'aura pas lieu en 2023, ce n'est pas une annulation définitive. "Voyons cela comme une suspension provisoire. Et à la fin de la saison, nous verrons où nous en sommes et quel calendrier nous proposerons pour 2024."

Quant à la montée historique, organisée également par l’écurie des Marmots, elle aura bien lieu le 6 août. Et l'événement fêtera sa 10e édition. "Cela demande moins de travail, moins de bénévoles et moins d’officiels vu qu’il n’y a pas de classement", précise Desperries.