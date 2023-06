Aveyron : l’Agglo de Rodez prête une oreille attentive à Soulié Restauration

Le président et le vice-président de Rodez agglomération ont rencontré hier les dirigeants de cette unité de fabrication de plats cuisinés du groupe Cofigeo, qui emploie près de 140 personnes à Bel Air.

Ce vendredi matin, Christian Teyssèdre et Jean-Philippe Sadoul ont pu découvrir les coulisses de la fabrication des plats cuisinés qui sortent tous les jours de l’usine Soulié restauration, implantée sur plus de 10 000 m2 dans la zone de Bel Air. Une usine qui appartient au groupe Cofigeo et emploie près de 140 personnes.

Neuf usines

Le président et le vice-président de Rodez agglomération, guidés par le directeur général de Cofigeo, Pierre Gavalda, et le directeur de l’usine ruthénoise Christophe Dalier, ont souhaité voir de plus près le fonctionnement de cette unité de Cofigeo qui, parmi ses neuf usines, détient notamment Raynal et Roquelaure, basée à Capdenac-Gare. Il faut dire que Soulié Restauration affiche un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, alors qu’il était de 12 millions il n’y a pas si longtemps de cela.

Cette usine a été fondée par le ruthénois Jean-Louis Soulié à 1973 et est entrée dans le giron de Cofigeo en 2018. Avec 7 000 tonnes annuelles de fabrication de produits et 5000 tonnes de produits de négoce, pour une clientèle se répartissant entre les GMS et la restauration hors domicile, "SR" est en pleine progression.

Une bonne nouvelle pour les élus de l’agglo, qui se veulent toutefois attentifs aux perspectives de cette entreprise et aux problèmes qu’elle est susceptible de rencontrer.

Problèmes de recrutement

Dans l’échange mené avec les responsables de l’entreprise, Christian Teyssèdre et Jean-Philippe Sadoul ont pu relever les problèmes de recrutement. Si la qualité des salariés œuvrant sur le site a été soulignée, la quantité, elle, n’est pas au rendez-vous. " C’est évidemment dommage. Avec plus de personnels, vous développeriez votre chiffre d’affaires… et nous nos recettes" a souri le président de l’agglo.

Réflexions environnementales

La préoccupation environnementale fut également au cœur de la conversation. Soulié Restauration est ainsi une grande consommatrice d’eau, et à ce titre travaille à une utilisation optimale des ressources. Pierre Gavalda a profité de cette entrevue pour développer les axes de travail qui sont en cours. "On réfléchit à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le parking, ce qui pourrait assurer 5 à 10 % de nos besoins énergétiques, on mène également un gros travail sur les décarbonations, on étudie la trajectoire du bio gaz" a entre autres expliqué le directeur général. Les interrogations portent également sur la diminution des produits carnés, le développement du travail avec des filières locales…

De quoi faire dire au président de Rodez agglomération : "C’est une chance d’avoir une entreprise comme cela chez nous".