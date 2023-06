Aveyron : retour dans le temps avec la fête d'Anglars-Saint-Félix, en ce premier week-end de juin

C'est le grand retour du spectacle d'époque pour la fête d'Anglars Saint-Félix, en ce premier week-end de juin. L'événement, qui a commencé vendredi, doit durer jusqu'à dimanche.

Le retour de l'inévitable fête votive d'Anglars-Saint-Félix, a démarré! La journée tant attendue est celle de dimanche 4 juin, afin de replonger dans un village d'autrefois grâce à 350 figurants costumés. Chaque année un nouveau thème, si ce n'est pas les étapes de la vie, les quatre saisons ou bien les métiers, ce sera pour cette 31e édition le thème des récoltes.

Dans le village, les " 5000 personnes attendues ",pourront assister et participer à diverses activités et métiers en rapport avec le thème. Une immersion complète avec le battage des foins, la production de cidre, le ramassage de pommes de terre et de betteraves, le tressage et égrenage du maïs, une dégustation de châtaignes grillées et de vins fabriqués par le biais de l'activité vendanges, une fabrication de sirops, de confitures, d'infusions, de potions comme des apothicaires. Au total 60 postes sont à tester !

" C'est vraiment un moment de convivialité, les habitants du village sont tous réunit, ressort un esprit famille qui plaît beaucoup aux visiteurs. On a d'ailleurs un public qui s'agrandit d'années en années et qui vient de plus en plus loin. ", exprime Claude Pomier, président du comité des fêtes de la commune.