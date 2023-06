Bordeaux-Rodez : "On est là pour jouer au foot, pas pour se faire taper !", Bradley Danger réagit à l'agression de Lucas Buadès

En toute fin de soirée vendredi, Bradley Danger, capitaine sang et or sur ce match, s’est arrêté en zone mixte pour revenir sur les incidents du soir. Entretien.

Cette soirée, vous allez vous en souvenir…

Tristement, oui. Je pense qu’on aurait tous aimé que le match se déroule normalement. Mais on peut dire ce qu’on veut, comment fait-on si on revient sur le terrain, qu’on gagne et que Bordeaux ne monte pas en Ligue 1 ? On s’en prend 42 000 dans la tête ? Ça nous fait chier, car on aurait aimé gagner à la loyale, mais c’est comme ça, il faut assurer la sécurité de tout le monde avant tout.

Votre volonté était-elle de reprendre, ou estimiez-vous que c’était trop dangereux ?

C’était trop dangereux de continuer. Et puis quand on voit l’état de Bubu (Lucas Buadès, NDLR), qui est choqué… Même nous, ça nous choque. Je ne vois pas comment un supporter arrive à passer la sécurité, déjà, et à agresser un joueur. On est là pour jouer un match de foot, pas pour se faire taper quand on marque un but !

Mais comme je l’ai dit, on est tous des compétiteurs, on avait bien préparé le match, on menait 1-0 et on aurait préféré gagner normalement.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé leur volonté que le match soit rejoué. Ce qui signifierait, d’après les règlements en vigueur, qu’il redémarrerait à la première minute. Et à 0-0…

Oui, d’accord (rire nerveux). Qu’on leur donne 3-0 sinon… Au bout d’un moment, il faut être cohérent. Après, c’est normal qu’ils veuillent le rejouer. Mais sur ça, je ne vais pas m’exprimer, parce que je ne suis pas en mesure de le faire.