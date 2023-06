Contre-offensive imminente en Ukraine ? "Nous allons le faire et nous sommes prêts", affirme Volodymyr Zelensky

L'Ukraine est prête à lancer sa contre-offensive tant attendue pour reprendre les territoires occupés par la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, ce samedi 3 juin 2023.

Alors que la contre-offensive ukrainienne est évoquée depuis plusieurs semaines désormais, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a passé le sujet en revue, ce samedi 3 juin 2023 : "Nous croyons fermement que nous allons réussir", a-t-il dit, dans une interview accordée au Wall Street Journal et publiée samedi 3 juin 2023.

"Nous sommes prêts"

"Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Pour être honnête, les choses peuvent se dérouler de différentes manières, complètement différentes. Mais nous allons le faire et nous sommes prêts". Selon Kyiv, une telle contre-offensive changerait la dynamique de la guerre entamée il y a 15 mois à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Volodymyr Zelensky estimait le mois dernier que l'Ukraine devra attendre l'arrivée de nouveaux véhicules blindés occidentaux avant de lancer cette contre-offensive.

En quête de soutien

Le président ukrainien s'est lancé dans une campagne diplomatique visant à préserver le soutien de l'Occident et à obtenir davantage d'aide militaire et d'armes, ce qui est essentiel pour permettre à l'Ukraine de mener à bien ses projets. La Russie détient des pans entiers du territoire ukrainien à l'est, au sud et au sud-est.

Présent en personne au G7 à la mi-mai, Volodymyr Zelensky s'est également rendu en Moldavie en ce début de mois de juin, où il a pu, de nouveau, s'entretenir avec les dirigeants européens. À cette occasion, il a notamment réclamé une réponse "claire" au sujet de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. Le président ukrainien a répété que son pays était "prêt" à rejoindre l'Alliance.

Frappes intenses

La fin de l'hiver a fait naître l'espoir d'une contre-offensive imminente. Au cours des dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses frappes sur les dépôts de munitions et les itinéraires logistiques russes. L'armée ukrainienne a annoncé samedi, dans son point quotidien, que Mariinka, dans la région de Donetsk, à l'est du pays, était au centre des combats. Les forces ukrainiennes ont repoussé 14 attaques des troupes russes dans cette région, est-il précisé dans ce point.