Escrime : au championnat de France d'épée, le Ruthénois Mickaël Goubert ne conserve pas son titre en N2

Samedi 3 juin, l'Escrime Rodez Aveyron avait cinq représentants engagés dans la compétition individuelle à Châlons-en-Champagne. Et en N2, Goubert s'est incliné en quarts et n'a pu aller défendre son titre jusqu'en finale.

Samedi 3 juin, lors de la première journée du championnat de France d’épée à Châlons-en-Champagne, le Ruthénois Mickaël Goubert n’a pas réussi à conserver son titre. Champion de Nationale 2 l’an dernier, le pensionnaire de l’Escrime Rodez Aveyron (Era) s’est incliné 15-10 en quarts de finale face au Nîmois Gauthier Giorgi. Et c’est lui qui s’est hissé le plus haut parmi les cinq tireurs de l’Era engagés. En N3 masculine, Damian Bernado a été jusqu’en 32es de finale, où il a été défait pour une touche (15-14) par un autre Nîmois, Arthur Bellière.

Pas de podium en individuel, place au par équipes

Et en N2 féminine, Stéphanie Lasmolles et Juliette Baudinot ont toutes les deux vu leur parcours s’arrêter en 16es de finale. Lasmolles s’est inclinée 15-7 face à la Dieppoise Elena Seille et Baudinot 15-9 contre la Normande Thaïs Naucelle-Jardel. Une épéiste qui a sorti la dernière Ruthénoise en lice au tour suivant : Clémentine Pinier, qui a perdu son duel pour une touche (15-14), comme Bernado.

Si l’Era n’a pas remporté de médaille individuelle cette année, il a encore des chances avec la compétition collective dès ce matin. L’équipe de N1 d’Alexandre Barbenet, Aymerick Gally, Ruben Limardo et Loukas Odorico est parmi les favorites du "France". Et elle commencera par affronter le Paris université club à partir de 10 h 40. Mais l’Era ambitionne aussi de faire le doublé avec l’équipe de N2, dont fait partie Mickaël Goubert. La formation du Piton s’élancera, elle aussi, à 10 h 40, face à Dieppe. À suivre !

A lire aussi : Escrime : Rodez, un quatrième titre de champion de France plus que jamais à portée d'épée