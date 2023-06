Espalion : les handballeurs de Denayrouze à l’honneur, après leur titre de champion de France

Leur exploit XL au championnat de France UNSS méritait bien la reconnaissance de la ville.

Ce n’est pas tous les jours qu’Espalion enregistre des champions de France ! L’exploit des handballeurs du collège public Louis-Denayrouze méritait donc d’être particulièrement marqué. Au lendemain de cet "exploit majuscule", ces jeunes et leur encadrement étaient reçus en mairie, mardi 30 mai, dans l'après-midi.

Un parcours bluffant

Assez facilement championne d’Aveyron, cette équipe constituée de l’ossature des U15 du HBCE (avec l’apport de quatre copains rugbymen du RCENA) a continué tranquillement son parcours pour s’emparer du titre de champion d’Occitanie qui lui ouvrait les portes de l’interacadémique qui a vu les Espalionnais écarter de leur route Thuir et Montesquieu-Volvestre pour "aller au France" dans un tournoi avec seize équipes représentant chacune leur région. Un saut dans l’inconnu mais croqué avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination par ce groupe de compétiteurs dans l’âme.

Et comme l’appétit vient en mangeant, les équipiers du capitaine Noam Lemouzy se sont surpris eux-mêmes avec un sans-faute dans une poule avec Orgon (Aix-Marseille) facile, Issoudun (Val-de-Loire) et Gif-sur-Yvette (Versailles) un peu plus compliqué. En quart de finale, les Espalionnais ont assez facilement dominé Rioz (Besançon) avant de trouver sur le chemin en demi-finale le grandissime favori alsacien de Sélestat. C’est au mental et avec un choix tactique assumé avec les coachs que les petits Aveyronnais vont s’ouvrir la porte de la finale… au but en or ! La finale face au collège Offenbach de Saint-Mandé sera maîtrisée de bout en bout avec un succès historique 22 à 18 (10-6 à la mi-temps).

Une mise à l’honneur en mairie

Mardi dernier, au lendemain de la mise à l’honneur des footballeurs de l’USE, vainqueurs de la coupe de l’Aveyron, les onze petits handballeurs étaient attendus en mairie par le maire Éric Picard, Abder Bouchentouf, adjoint aux sports, Nicolas Bessière président de la Communauté de communes, Pierre Plagnard vice-président de l’interco en charge des sports. Le coprésident du HBCE, Jean-Paul Marcillac était aussi venu soutenir ses protégés.

Après les félicitations pour cet exploit qui donne "une image positive et dynamique du territoire" et les encouragements "à récidiver l’an prochain", chaque sportif a reçu un petit cadeau tout comme leur encadrement et Madame Claudine Iacovo principale de l’établissement fière des exploits de ses élèves. À noter que l’entreprise Atelier Concept (le papa du capitaine) a promis à chacun une réplique individuelle du trophée.