Villecomtal. Exposition : Dimitri Berthot à l’honneur à La Fabrique du Rougier

Récemment, à La Fabrique du Rougier, avait lieu l’inauguration de l’exposition de tableaux de Dimitri Berthot, résidant à Villecomtal depuis mai 2021.

David a ouvert la séance par un hommage au village "À Villecomtal nous avons des artistes"

Dimitri avait 11 ans quand il a commencé la peinture artistique. Après des études dans un atelier à Yverdon Les Bains en Suisse il a continué à Montpellier dans l’Atelier 31 et aux Beaux-Arts. Son dernier atelier fut à Sète. De 2016 à 2018 il a réalisé plusieurs expositions.

La lumière de Bretagne

À La Fabrique du Rougier, au cours de son accompagnement des visiteurs, il a pu faire partager son amour de la peinture artistique "Je trouve qu’il y a de la vie partout. Je cueille cette vie ou je la surinterprète parfois et, dans mes peintures, j’en traduis ce que j’en ressens. Par exemple, je retiens des ressentis de la lumière en Bretagne, je me retrouve dans un mouvement d’ambiance avec plusieurs moments que j’essaye de synthétiser et de traduire. J’utilise la peinture à l’huile technique mixtes, couteau, pinceau, coulures, etc. Quand je suis inspiré par un sujet c’est lui qui me donne à voir. La peinture n’est pas qu’une représentation graphique mais elle est pour moi une pulsion soumise à l’élan créateur qui me pousse", dit-il. Tout au long de cette fin d’après-midi, il a répondu aux différentes que

stions posées et aux avis émis sur tel ou tel tableau, certains bien aimés, d’autres entraînant des réserves sans rien enlever à la force de vie des peintures de Dimitri. Les échanges se sont poursuivis tout en dégustant d’excellents amuse-gueule et parts de gâteaux préparés et servis par des bénévoles.