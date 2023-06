Foire-expo de Rodez : cinq jours au service de l’économie locale

Près de 150 exposants dans tous les domaines et des milliers de visiteurs attendus du 8 au 12 juin pour ce grand rendez-vous d’affaires, la foire-expo organisée par Midi Events et Centre Presse en partenariat avec la Ville de Rodez va s’imposer comme un carrefour d’échanges pour booster l’économie ruthénoise et aveyronnaise.

C’est dans le sublime écrin du haras que la foire-expo de Rodez renoue avec une tradition qui retrouve ses lettres de noblesse, près de 10 ans après sa dernière édition. Et pour cette renaissance, les organisateurs Midi Events et Centre Presse Aveyron, en partenariat avec la Ville de Rodez, ont mis les petits plats dans les grands ! 150 exposants Durant cinq jours, près de 150 exposants et des milliers de visiteurs sont attendus (entrée 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans) dans ce carrefour des savoir-faire et de l’économie aveyronnaise. "Après la période Covid, il y a une envie forte de se retrouver autour de ce genre d’événements, dans lesquels le territoire est mis en valeur", expliquent les organisateurs. Lesquels promettent aux visiteurs une déambulation entre des stands ventilés par thématiques (lire en pages centrales), sans oublier un point restauration autour de la gastronomie aveyronnaise. "Il fallait refaire cette foire-exposition" Il y en aura pour tous les goûts. "L’idée, comme toutes les foires, c’est que les gens trouvent tout ce dont ils ont besoin en un seul lieu", soulignent d’ailleurs les organisateurs, qui ont voulu compléter la déambulation estivale entre les stands par bon nombre d’animations. Pour Christian Teyssèdre, maire de Rodez et président de l’Agglo, "c’est un très bel événement et on ne peut que se réjouir de cette excellente initiative. Il fallait refaire cette foire-exposition. Tout un territoire, Rodez certes, mais également l’agglomération et tout l’Aveyron, aura ainsi l’occasion de montrer son savoir-faire. Cette vitrine montrera toute la vitalité tout en permettant à des milliers de visiteurs de passer un bon moment dans un lieu, le haras, qui est dédié à ce côté festif…" Alors, vite, que la fête commence !